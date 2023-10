Camilla Parker Bowles: así se llevaba con la reina Isabel y cómo logró ganarse su cariño

Camilla Parker Bowles pasó a ser reina consorte, por pedido de la reina Isabel, cuando la monarca murió en 2022 y el entonces príncipe de Gales subió al trono. Incluso, ambas sostenían una relación amable y cordial, sin embargo, como ya sabemos, la historia no siempre fue así. Por eso esta vez hablaremos de cómo la esposa del actual rey Carlos logró ganarse el cariño de los Windsor y de Isabel II, a pesar del escándalo.

Para nadie es un secreto que por mucho tiempo, la fallecida monarca vetó y rechazaba por completo a Camilla e incluso, cuando Carlos celebró sus 50 años, sus padres Isabel y Felipe de Edimburgo, no acudieron a dicha celebración para no ver a la segunda esposa de su hijo.

Por años, la reina Isabel mantuvo betada a Camilla Parker y no era bienvenida en la Familia Real Getty Images

De acuerdo con el libro Rebel Prince, del biógrafo Tom Bower, el todavía príncipe le habría suplicado a su madre Isabel que le diera la bienvenida a Camilla. Pero ella decidió hacer caso omiso a la petición y le habría dicho que no perdonaría el adulterio cometido por ambos, según recoge una publicación de Vanity Fair.

También hay que resaltar que Parker Bowles no era bien vista por la realeza británica debido a que era una mujer divorciada que se quería casar por segunda vez, lo cual no comulga para nada con las normas de la iglesia anglicana, de la cual no olvidemos que Isabel II era la jefa, al ser la soberana del trono británico.

Camilla Parker, de villana a reina consorte

Sin embargo, como casi todo en la vida, este rechazo de Isabel hacía Camilla comenzaría a ver su final en los 2000, cuando la reina coincidió por primera vez con Camilla Parker en el cumpleaños de Constantino de Grecia, pues al parecer ahí las dos habrían compartido mesa, según la BBC.

Aunque el proceso para quitarle el veto no sería de la noche a la mañana, ya que la Reina ni el Duque de Edimburgo asitieron a la boda de Carlos y Camilla en 2005.

El pasado de Camilla Parker quedó atrás e incluso acompañaba a la reina Isabel en actos oficiales Getty Images

Asimismo, en 2007 sería la primera vez que tanto Parker Bowles como la soberana británica estarían en un acto oficial en conjunto. En tanto que en 2012, la esposa de Carlos acompañó a la reina de Iglaterra en su carroza, cuando se llevó a cabo el desfile por las celebraciones del Jubileo de Diamante.

Por último, no olvidemos que la propia Isabel habría pedido que la Duquesa de Cornualles fuera reina consorte cuando su hijo asumiera la corona. “Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio”, según un comunicado oficial de 2022.

Con esto, queda demostrado que ambas pudieron limar asperezas y con el paso del tiempo, lograron tener una gran relación, al grado de que suegra y nuera pudieran llevarse muy bien.