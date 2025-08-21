Beatrice Borromeo apuesta por el vestido blanco con kitten heels que todas queremos para lucir elegantes con baby bump

Hace tan solo dos días la Beatrice Borromeo celebró su cumpleaños número 40, un período en el que la hemos visto disfrutar de su embarazo con looks muy propios de ella: elegantes, sofisticados y femeninos. El pasado mes de julio, durante la celebración del 20 aniversario del ascenso al trono del príncipe Alberto II de Mónaco, Beatrice apostó por un vestido blanco fluido con el que logró un equilibro perfecto entre comodidad y sofisticación.

Maternidad con estilo refinado

Lejos de recurrir a prendas demasiado ajustadas o informales, Beatrice ha optado por vestir prendas fluidas en sus recientes apariciones públicas. En esta ocasión, el protagonista del evento fue el vestido blanco de silueta amplia corte A, en color blanco y detalles bordados en el cuello redondo y la orilla del vestido. Esta aplicación en color beige y elementos discretos en tono rojo. El atuendo lo complementó con un sombrero de verano de estilo boho campirano decorado con una cintilla bordada a juego con el vestido, mostrando una imagen fresca, femenina y atemporal.

Beatrice Borromeo durante la celebración del 20 aniversario del ascenso al trono del príncipe Alberto II de Mónaco. Pascal Le Segretain/Getty Images

Como calzado, la aristócrata, eligió un par de kitten heels en color nude, el complemento perfecto que aportaron la altura ideal y estilizaron su figura sin comprometer su comodidad, un detalle importante para aquellas mujeres embarazadas que desean lucir con estilo sin renunciar a los tacones.

Elegancia sin esfuerzo

Beatrice ha demostrado en infinidad de ocasiones que su estilo se caracteriza por sobriedad y refinamiento. Durante esta aparición pública, nos dio cátedra de cómo apostar por lo básico (un vestido sencillo y minimalista), puede garantizar un resultado impecable.

Cabe resaltar que la periodista italiana, también apostó por una tendencia del año, pues los kitten heels regresaron este 2025 como el calzado favorito. Lo vimos durante la Semana de la Moda de Copenhague, evento que confirmó que se quedarán como la apuesta de quienes apuestan por looks sofisticados y elegantes.

Comodidad y sofisticación en el embarazo

Maxivestido con kitten heels

Los maxivestidos son la prenda que será tu alidada para lucir una baby bump de forma elegante y refinada. Apuesta por cortes sueltos y de telas ligeras en tonos neutros para lograr un look etéreo y cómodo. Los kitten heels te ayudarán a estilizar tu look, sin embargo, puedes sustituirlos por unas sandalias en casi de que el tacón te incomode.

Vestido camisero con kitten heels

Al ser de diseño fluido, es una prenda que se puede adaptar fácilmente a la silueta sin importar la etapa de embarazo en la que te encuentres. Puedes apostar por él en tonos sólidos o jugar con telas estampadas para crear un contraste con tus kitten heels.

Vestido boho

Si estás buscando comodidad plena, este vestido se convertirá en tu mejor amigo. Apuesta por diseños sueltos y con estampados florales para que hagan juego con tus kitten heels en color neutro. Este atuendo jugará con lo bohemio y lo refinado, logrando proyectar un aire muy sofisticado.

Con este look de vestido blanco y kitten heels, Beatrice Borromeo reafirma su estatus como un icono de estilo incluso en su fase de maternidad, a unos meses de recibir a su nuevo bebé con su esposo Pierre Casiraghi, la periodista y aristócrata demuestra con clase cómo lucir elegantes en una de las etapas más bonitas, pero también de las más complicadas: el embarazo.