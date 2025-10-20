Uñas rosas metálicas: así se lleva el manicure ‘Afrodita’, la tendencia que estiliza las manos a los 40+

Si hay una tendencia que está conquistando los tableros de Pinterest y las mesas de las manicuristas, ese es el manicure ‘Afrodita’, una propuesta creativa que celebra la feminidad.

Sus tonos rosados, acabados metálicos y detalles brillantes evocan el glamour del oro y el color normalmente asociado a la diosa. Esta es la razón por la que las uñas rosas con textura cromática son la base de sus diseños, siendo la opción perfecta para aquellas con gusto por lo refinado.

¿Qué es la estética ‘Afrodita’?

Aunque en redes esta tendencia suele verse con uñas cargadas con pedrería, perlas o formas 3D, la clave para llevarla a los 40+ está en encontrar el punto medio: encontrar ese espíritu romántico, pero ejecutado de forma elegante para estilizar las manos.

Esta estética toma su nombre de la diosa griega del amor y la belleza. Es a partir de estos conceptos que la estética comienza a tomar forma:

El uso de sus colores característicos viene por la asociación del rosado con la belleza y el amor; el dorado, por su calidad de divinidad; y los elementos brillosos o decoraciones presentan lo etéreo.

Uñas ‘Afrodita’ maximalistas

La versión original del manicure Afrodita es una oda al exceso. En redes sociales este estilo aparece sobre uñas largas, textura metálica, efectos dorados, brillos y detalles de joyería, como si con las uñas estuviéramos creando un altar hacia la diosa.

Este look funciona de maravilla para eventos especiales y cuando queremos darle el total protagonismo a nuestras manos. Sabemos que algunos diseños pueden llegar a estar cargados, pero no te dejes espantar, pues incluso en su versión maximalista es posible lucir unas uñas refinadas y elegantes.

Otros colores base de estas uñas son los tonos champagne, el rosa empolvado y el mismo oro rosado, así que si lo tuyo no es lo extremadamente cargado, puedes recurrir únicamente al uso de estos colores para adaptarte a la estética.

Las uñas rosas minimalistas

Si prefieres algo más discreto, lo tuyo es la versión minimalista de estas uñas. Aquí se conserva la base rosa, el toque metálico y los colores etéreos como el rose gold y el champagne, pero eliminando (no del todo) algunos elementos para un acabado limpio y elegante.

El objetivo de esta versión es aportar frescura sin exagerar y adaptarse tanto a manos como a pieles maduras, dando como resultado un manicure femenino, rejuvenecedor y elegante.

El manicure Afrodita no solo es una tendencia de uñas, es el pretexto perfecto para lucir algo atrevido y arriesgado o algo elegante y refinado, siempre con el objetivo de que tus uñas rosas metálicas logren un diseño rejuvenecedor, creativo y sumamente delicado.