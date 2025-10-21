El polémico mensaje de aniversario de Kristen Bell a su esposo Dax Shepard que ha generado críticas y preocupación

Kristen Bell acaba de cumplir 12 años de matrimonio con el actor Dax Shepard, la pareja que se conoció en 2007 en un cita a ciegas organizada por amigos en común, hizo click de inmediato y comenzaron a salir.

Se comprometieron en 2010 y se casaron en octubre de 2013 en una ceremonia íntima y formaron una hermosa familia con dos hijas: Lincoln y Delta.

Sin embargo, la pareja se encuentra viviendo una fuerte polémica tras la celebración de su aniversario de bodas, debido a un mensaje en sus redes sociales que ha sido calificado de preocupante e insensible.

Critican a Kristen Bell por polémico mensaje de aniversario a su esposo Dax Shepard

Este fin de semana, Kristen compartió una fotografía en su perfil de Instagram para celebrar su aniversario número 12 con su esposo Dax, en la imagen se puede ver a la actriz abrazada al actor sobre la cama.

Sin embargo, aunque la imagen es linda y romántica, ha sido el pie de foto el que ha causado la polémica, Kristen escribió:

“Feliz 12 aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ‘Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en algún momento. Aunque tengo muchas razones para matarte, nunca lo haría’”.

Kristen pretendía ser divertida, pero su comentario causó indignación entre quienes la acusaron de insensible, e incluso algunos de ellos se preocuparon por su vida familiar.

“Kristen, no hay forma de que hayas publicado esto durante el mes de concientización sobre la violencia doméstica”, escribió un fan.

“Por favor, no bromees sobre la violencia doméstica. Recuerda que es algo real que mucha gente sufre a diario”, le dijo otra persona a Bell.

¿Por qué el mensaje de aniversario de Kristen Bell causó tanta indignación?

Algunos especialistas en la salud mental y la violencia de género, también opinaron en el post de la actriz.

“Te admiro y he seguido de cerca tu carrera. Soy terapeuta especializada en violencia doméstica y violencia de pareja, y es importante que sepas que esta publicación es terriblemente insensible. La principal causa de feminicidio en todo el mundo, incluido Estados Unidos, es la violencia doméstica. No es un tema para bromear”.

Sin embargo, algunos de los seguidores de la actriz la han defendido, argumentando que quienes la critican son demasiado sensibles para entender el humor negro de Kristen, quien hasta el momento, no ha salido en su defensa.

