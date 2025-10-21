Uñas acrílicas: los 5 colores de manicure que no debes usar porque envejecen y no estarán de moda en 2026

Las uñas acrílicas seguirán siendo una de las tendencias más populares del 2026, y poco a poco se van dando a conocer los colores y tendencias que deberás usar para brillar y estar a la moda.

Sin embargo, también es importante que sepas cuáles son las tendencias que debes evitar para el próximo año, eso incluye los colores de uñas que ya no se deben usar en 2026, para dar paso a las nuevas propuestas.

Colores de uñas acrílicas que ya no debes usar en 2026

Además de que ya no serán favorecedores, estos colores de uñas se deben evitar por su efecto envejecedor, en su lugar se dará paso a propuestas mucho más naturales o futuristas.

Rojo vino intenso

Durante mucho tiempo fue uno de los clásicos más buscados; sin embargo, para el 2026 los tonos oscuros se percibirán como pesados o envejecedores, en su lugar, deberás apostar por tonos mucho más luminosos como los rojos cereza o anaranjados, que son más brillantes y energéticos.

Rosa empolvado

Fue uno de los favoritos del 2025 por su sutileza, pero su acabado “apagado” ya no encajará con las tendencias que apuestan por el brillo y la naturalidad radiante, en su lugar puedes optar por el rosa pero con acabado glaseado o perlado.

Chocolate

Este tono está ha sido una de las apuestas más usadas en esta temporada otoñal; sin embargo, para el 2026 se comenzarán a ver anticuadas, pues los tonos más cremosos como el “latte” o “milky coffee”, que son más suaves y luminosos, serán los ideales para rejuvenecer las manos.

Gris

Los tonos grises ya tuvieron su momento, pero para el 2026 se sentirán fríos y sin vida, en su lugar puedes apostar por tonos mucho más cálidos como el beige rosado o el arena perlado para un look más fresco y cálido.

Negro

Aunque el negro siempre ha sido una apuesta segura, para el 2026 perderá protagonismo y será reemplazado por versiones mucho más suaves como el gris traslúcido o el negro con destellos metálicos que te dan un look más moderno y suave.

La clave del manicure en 2026 será resaltar la naturalidad con un toque futurista, apostando por acabados luminosos, texturas brillantes y colores que den la ilusión de piel saludable y radiante.

