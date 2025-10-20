Uñas calabaza: 7 diseños de la tendencia más linda y sofisticada que tienes que probar antes de Halloween

Los tonos cálidos del otoño se combinan con la magia y el misticismo de Halloween para llevar los diseños más creativos de la temporada, las uñas calabaza son una de esas tendencias perfectas para la temporada.

Este diseño que se caracteriza por sus patrones de calabaza, se ha reinventado con diseños más clásico y sofisticados que crean diseños elegantes, ideales para quienes les gustan los patrones festivos.

Ideas de uñas calabaza para probar antes de Halloween

Las uñas calabaza son tan versátiles, que se pueden inspirar en los tonos naranja, cobre, canela e incluso el terracota que se pueden llevar en diseños minimalistas o mucho más artísticos.

Estos son algunos diseños que puedes llevar antes de Halloween para llevar el toque festivo en tus uñas:

Uñas calabaza francesas

Las clásicas uñas francesas se reinventan para crear este diseño mucho más creativo, pero lleno de elegancia y sofisticación, ideales para quienes buscan llevar uñas festivas pero llenas de elegancia.

Uñas calabaza nude

Los tonos nude combinan con todo, y son perfectos para crear uñas calabaza minimalistas, donde los tonos naranja de la calabaza toman mayor protagonismo.

Uñas calabaza minimalistas

Este es uno de los diseños más elegantes y sofisticados de la temporada, los diseños de calabaza se realizan sobre bases en tonos nude con detalles en color dorado que le dan ese toque glam que nos gusta.

Uñas calabaza cromadas

Si buscas un diseño más audaz y extravagante, puedes optar por una base naranja con efecto cromado, y el diseño de las clásicas calabazas de Halloween en color negro.

Uñas calabaza combinadas

Puedes combinar el tono naranja con el color negro para crear contraste y darmayor protagonismo al diseño de las calabazas, un diseño idal pasta lucir en Halloween.

Uñas calabaza otoñales

Además del tono naranja, puedes usar otros tonos de temporada como el verde oliva o el chocolate, para crear el diseño perfecto de la temporada.

Uñas blancas

Sobre una base en color blanco, se pueden diseñar calabazas con un efecto dorado o cobre para un look minimalista, moderno y elegante.

Las uñas calabaza no solo celebran Halloween, sino también la belleza del otoño y su calidez. Ya sea que las lleves para una cena temática o simplemente para darle un giro acogedor a tu estilo diario.