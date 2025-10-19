Suscríbete
Belleza

Uñas monarca: el diseño inspirado en la mariposa más elegante y sofisticado del otoño

Inspiradas en la belleza de las mariposas monarcas, uno de los símbolos más bellos del otoño, las uñas monarca ganan protagonismo con sus tonalidades cálidas y elegantes.

October 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas monarca para el otoño

Ideas de uñas monarca para el otoño

Instagram/@sassynails.ok

Las mariposas monarca, símbolo de transformación y elegancia, se convierten esta temporada en la inspiración perfecta para el manicure. Su característico patrón y tonos cálidos dan vida a las uñas monarca, el diseño que se posiciona como una de las tendencias más sofisticadas del otoño.

Te podría interesar: Uñas mármol: 7 estilos elegantes y sofisticados para el otoño e invierno 2025

También puedes leer:
uñas
Belleza
8 diseños de uñas discretos y elegantes que combinan con todo
May 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas nacaradas
Belleza
8 diseños de uñas nacaradas, ideales para quien busca lucir elegante y sofisticada
May 24, 2025
 · 
Alondra Alvarez

¿Cómo llevar las uñas monarca este otoño?

Las uñas monarca reproducen el bello diseño de las alas de las mariposas, que combinan matices que van del naranja al dorado con sutiles delineados en color negro o dorado para conseguir un diseño sofisticado y versátil.

Aunque los diseños clásicos de las alas de las mariposas monarca se han mantenido, existen versiones más modernas que juegan con los colores y los detalles minimalistas en tonos dorados o plateados para crear diseños más artísticos.

Ideas de uñas monarca para el otoño

Estos son algunos estilos de uñas monarca que pueden inspirarte a crear tu próximo nail art, como un hermoso homenaje a la naturaleza.

Coral con detalles dorados

Este diseño se caracteriza por su base en tonos corales y su característico delineado negro y detalles en blanco que representan las alas de las mariposas monarca; sin embargo, los detalles dorados hacen que el diseño se vuelva más sofisticado.

Uñas monarca glaseadas

Con una hermosa variante de degradados naranjas y azules, este diseño luce espectacular con su acabado glaseado que le da un sutil,brillo elegante y sofisticado.

Uñas monarca con relieves

Un diseño clásico con un toque minimalista en tonos dorados que le dan un acabado glamuroso, capaz de elevar el look más casual.

Uñas monarca en tonos rosados

Este hermoso diseño brilla por sus hermoso degradado que van de los naranjas a amrillos, hasta llegar a los tonos rosados que evocan al sutil brillo del blush en las mejillas.

Uñas monarca nude

Si no te gustan los tonos naranja o amarillos, puedes optar por este diseño en tonos nude, un hermoso beige con un sutil degradado que llega al dorado para darle un toque de calidez que luce espectacular.

Uñas monarca cromadas

Para darle un toque aún más creativo y original, puedes elegir un acabado cromado que las haga brillar aún más, como si estuvieran reflejando la luz solar, y brillen con cada movimiento de tus manos.

Si buscas un estilo refinado y con significado, las uñas monarca serán tu mejor accesorio para esta temporada.

uñas
Melisa Velázquez
Relacionado
IMG_9593.jpeg
Entretenimiento
Robo en Louvre: las joyas imperiales de Napoleón desaparecen del corazón de París
October 19, 2025
 · 
Karen Luna
Los protocolos de la realeza que ha roto Kate Middleton
Realeza
Los 10 protocolos reales que ha roto Kate Middleton y han redefinido a la monarquía
October 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
¿Quiénes son las brujas del zodiaco?
Horóscopos
Las brujas más poderosas del zodiaco, ¿qué poder escondes en tu interior según tu signo?
October 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Pumpkin spice makeup 3 básicos para lograr esta tendencia de maquillaje a los 50.png
Belleza
Pumpkin spice makeup: 3 básicos para lograr esta tendencia de maquillaje a los 50
October 19, 2025
 · 
Lily Carmona