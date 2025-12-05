Kate Middleton: ¿qué hay detrás de los caros pendientes que lució durante “Juntos en Navidad”?

Kate Middleton volvió a demostrar que los detalles pueden elevar por completo un look. Durante el quinto servicio anual de villancicos “Juntos en Navidad”, celebrado en la abadía de Westminster, la princesa de Gales lució un atuendo festivo y sofisticado en tonos verde bosque. Sin embargo, fue un accesorio en particular el que captó todas las miradas: sus lujosos pendientes Robinson Pelham Tsar Star, elaborados en oro blanco y diamantes.

Mucho más que un complemento brillante, estas piezas esconden una historia de versatilidad, glamour y simbolismo navideño.

Los pendientes que se robaron la atención de las cámaras

Aunque Kate eligió un abrigo midi color verde con cuello de felpa de pelo largo y botas negras, sus llamativos pendientes se convirtieron en el verdadero protagonista de su atuendo. Las piezas, valuadas en 11,195 libras, pertenecen a la firma británica Robinson Pelham, una casa de joyería que ha acompañado a la realeza en momentos memorables.

Los pendientes Tsar Star destacan por su diseño articulado en forma de estrella, con diamantes que caen en efecto gota hacia una segunda estrella más grande. Algo que destaca de estas joyas es su versatilidad, pues pueden llevarse solo con el botón superior para un toque de luz, con el colgante frontal para un brillo más dramático o con la estrella colocada detrás del lóbulo para un efecto moderno.

Kate ya había apostado por ellos en 2022 durante el estreno de la película “Top Gun: Maverick”, lo que confirma que forman parte de su colección especial de joyas.

Kate luce los pendientes Tsar Star de Robinson Pelham. Pool/Getty Images

Un accesorio perfecto para una celebración cargada de simbolismo

El servicio “Juntos en Navidad” de este año gira en torno al tema del amor en todas sus formas, un mensaje que la princesa ha enfatizado desde que inició este proyecto en 2021 junto con la Fundación Real.

La abadía de Westminster, donde Kate y el príncipe William se casaron, volvió a ser el escenario de la velada, a la que asistieron 1600 invitados, incluidos artistas como Kate Winslet, Dan Smith y Chiwetel Ejiofor.

Los pendientes de la princesa encajaron perfectamente con el ambiente del evento: un guiño sutil a la luz, la esperanza y la unión durante la temporada navideña. Incluso combinaban con el toque tartán rojo y verde de su falda, visible al moverse bajo el abrigo.

La versión accesible para quienes aman el estilo de Kate

Aunque las piezas de Robinson Pelham están lejos del presupuesto de la mayoría de nosotras, su impacto ha inspirado versiones más accesibles. En joyerías tradicionales es posible encontrar diseños que replican la estética de la estrella y diamantes para quienes desean un look festivo inspirado en la princesa sin invertir miles de libras, o simplemente diseños con la estrellada forma para darle a su atuendo un toque de la realeza, pero sin invertir tanto.

Los pendientes Tsar Star no solo enriquecieron el look navideño de Kate Middleton, también sirvieron para reforzar el mensaje del evento, aportaron simbolismo Y mostraron una vez más la elegancia versátil que caracteriza a la princesa.

Como ya es de esperarse, Kate volvió a dejar claro que la moda es un lenguaje poderoso para comunicar y una herramienta que la princesa ha sabido dominar para mantener la cercanía con el pueblo.