Kate Middleton impacta con su look más otoñal: el conjunto de punto en color naranja que te obsesionará

Kate Middleton sigue siendo una inspiración de estilo y elegancia, cada uno de sus estilismo se convierte en una lección de moda y sofisticación, incluso con los tonos más vibrantes y extravagantes de la temporada otoñal.

Aunque sus looks se caracterizan por llevar tonos sobrios y elegantes, de vez en cuando sorprende al usar colores más vibrantes y llamativos como el anaranjado mandarina, propio de la temporada de otoño.

El look más otoñal de Kate Middleton: conjunto de punto en color naranja

Fue en enero de 2023 cuando Kate sorprendió con el look más otoñal, la princesa de Gales combinó con elegancia el tono naranja con el camel, con un resultado cálido y elegante que es perfecto para esta temporada.

En aquel entonces asistió a la guardería Foxcubs en Luton, como parte de su labor para destacar la importancia del desarrollo infantil temprano.

Kate Middleton con el conjunto de punto ideal para el otoño Getty Images

La princesa de Gales usó un suéter de cuello alto y falda midi de punto de la firma Gabriela Hearts, complementó su conjunto con un cinturón de Ralph Lauren y sus botas favoritas en color café de Gianvito Rossi.

El look de Kate lució perfecto al añadir un abrigo camel de doble botonadura, que le dió un toque cálido y más sofisticado.

Kate Middleton con el conjunto de punto ideal para el otoño WPA Pool/Getty Images

El estilo de Kate Middleton

De acuerdo con la estilista de celebridades, Ellis Ranson, que ha trabajado con varias celebridades en la industria de la moda, asegura que cuando Kate decide salir de su zona de confort y probar con nuevos colores y texturas, logra hacerlo con mucho acierto.

“Kate suele inclinarse por tonos pastel suaves o joyas para complementar su tono frío, que siempre luce limpio, refinado y uniforme. Como estilista, aunque es importante conocer los colores, a veces conviene explorar más allá, y este look naranja da sus frutos”.

A pesar de que el naranja es un color extravagante, la textura del punto agrega suavidad y calidez a su look, además de acentuar su figura delgada y elegante.

