Rajwa de Jordania y Kate Middleton: 5 lazos que conectan a las futuras reinas consortes

Desde que se casó con el príncipe heredero Hussein, hijo del rey Abdullah II y la reina Rania, la vida de la princesa Rajwa de Jordania ha cambiado notablemente, pues para muchos, se puede comparar con la princesa Kate Middleton.

Ambas princesas han sido admiradas por su impecable estilismo y elegancia; sin embargo, las comparaciones van más allá de su imagen, pues ambas comparten similitudes que van desde sus matrimonios, hasta su futuro papel en la realeza.

Las similitudes entre Rajwa de Jordania y Kate Middleton

Para muchos la princesa Rajwa ha sido la respuesta de la monarquía de Jordania a la belleza y elegancia de Kate Middleton, la princesa de Gales que ha conquistado al mundo tras su matrimonio con el príncipe William.

¿Realmente se parecen Rajwa y Kate? Estas son algunas similitudes que comparten las princesas.

Casadas con los herederos al trono

Mientras que Kate se casó con el príncipe William, heredero al trono del Reino Unido, la princesa Rajwa se casó con el príncipe Hussein, heredero al trono de Jordania.

Sin embargo, a diferencia de Kate que no viene de una familia noble, la princesa Rajwa sí forma parte de la realeza, pues es hija de Khaled Al Saif y Azza Al Sudairi, su madre es descendiente de la dinastía Al Sudairi, vinculada a la familia real saudí.

Paralelismos en el anuncio de sus compromisos

Cuando Kate y William anunciaron su compromiso, la princesa de Gales optó por vestir un vestido en color azul zafiro, y sorprendentemente, la princesa Rajwa llevó un vestido muy parecido cuando anunció su compromiso con el príncipe Hussein.

Infancia de Kate Middleton y Rajwa en Jordania

Mientras que Jordania es el país de origen de la princesa Rajwa, Kate Middleton pasó parte de su infancia en el país, ya que su padre, Michael Middleton, era despachador de vuelos de British Airways en aquel entonces.

Los Middleton se mudaron a Jordania cuando la princesa tenía dos años, y la familia publicó en una ocasión una tierna foto de Kate y su hermana menor, Pippa, con su padre allí.

La llegada de sus bebés

Durante su embarazo, Rajwa en Jordania mantuvo una imagen impecable, siempre discreta y elegante que recordó a Kate Middleton; sin embargo, las comparaciones se intensificaron cuando la reina Rania publicó una foto en sus redes para compartir la noticia del nacimiento de su nieta Imán.

En la imagen, Hussein y Rajwa posan junto a su bebé, ella luce un vestido con estampado floral que recuerda al vestido que llevó Kate cuando posó junto a William y George en brazos afuera del hospital.

Su futuro en la realeza

Tanto Kate Middleton como Rajwa de Jordania, se preparan para jugar un importante papel en la realeza, ambas se perfilan como el futuro y la innovación de la monarquía, pues serán las próximas reinas consortes de sus países.

