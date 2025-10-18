¿Sufres mal de amor? Este es el ritual que te ayudará a soltar y sanar según tu signo zodiacal

Cuando un vínculo se rompe, muchas veces es difícil sanar, nos seguimos aferrando al recuerdo de esa persona que alguna vez nos dio su corazón, y aunque sabemos que lo mejor es pasar página para seguir adelante, no podemos.

Desafortunadamente no hay fórmulas mágicas que nos ayuden a olvidar, pero la astrología puede darnos una guía espiritual que nos ayude a cerrar ciclos y recuperar nuestra energía emocional.

Te podría interesar: Los 5 signos del zodiaco más magnéticos: son un imán para atraer todo lo que quieren y así lo consiguen

Ritual para sanar corazones rotos según tu signo zodiacal

Descubre cuál es el ritual más efectivo para liberarte de los amores del pasado y dejar el espacio para el amor verdadero, según tu signo del zodiaco.

Aries

Al ser uno de los signos más intensos, sueles guardar mucho enojo en tu interior, para poder liberarlo, deberás hacer una carta a esa persona, donde escribirás tu enojo, frustración, dolor y decepción.

Una vez que la hayas terminado, quémala, y mientras se consume, observa cómo todo se va, puedes repetir: “Quemo lo que no me hizo bien. Me libero. Me reconozco y renazco.”

Tauro

Para comenzar con tu liberación, junta todos esos objetos que te recuerdan a tu ex, fotos, regalos, ropa, cartas, etc. Ponlos en una caja y ciérrala, coloca tus manos sobre y cierra los ojos, respira profundamente y repite: “Todo lo que quedó de ti en mí, hoy deja de pesar. Me quedo con lo vivido, no con el dolor.”

Entierra esa caja y planta algo nuevo sobre ella, una planta fuerte como un árbol o un rosal, que te recuerde que lo que duele, te hace más fuerte.

Géminis

Sueles pensar una y otra vez en lo que salió mal, o si pudiste haber hecho mejor las cosas, para que tu mente y corazón descansen de ese discurso, escribe una carta de despedida, donde expreses todo lo que sientes.

Cuando la termines, leela en voz alta y entiérrala bajo tierra o quémala para liberar todo lo que ya no te hace bien.

Cáncer

En una noche de luna menguante, llena la bañera o un recipiente con agua tibia, agrega sal marina y pétalos de rosas blancas. Después de tu baño habitual, enjuagate con esta mezcla del cuello hacia abajo.

Imagina cómo esa agua se lleva todos esos sentimientos que te hacen mal, cada recuerdo y cada dolor se van, mientras repites: “Gracias por lo vivido. Pero ya no me perteneces.”

Leo

Para poder soltar, tienes que recuperar tu amor propio y recordar lo mucho que vales. Para lograrlo puedes escribir una lista de todo lo que amas de ti, leela frente al espejo cada mañana durante 7 días seguidos. Esto te ayudará a reconectar con tu brillo personal y a sentirte más fuerte y valiosa.

Ritual para sanar corazones rotos según tu signo zodiacal Getty Images

Virgo

No intentes entenderlo todo en tu caos de sentimientos, déjate sentir para ir liberando poco a poco. Si quieres encontrar un poco de paz en medio del caos, escribe un una hoja de papel, todas esas cosas que hacías por esa persona, y no lo minimices.

Es una forma de reconocer tu esfuerzo para dejar de sentirte culpable, al final de la lista escribe: “Ya no soy responsable de sostener lo que no era mutuo”. Rompe la hoja y tira los pedazos a la basura.

Libra

A ti no te cuesta trabajo soltar a la persona, sino la idea de la relación perfecta que te hiciste en la cabeza, para sanar tienes que enfrentarte a la realidad, comenzarás a escribir una lista con todas esas veces que no te eligieron como tú te merecías.

Quémala con la llama de una vela rosa o azul, mientras dices: “Devuelvo lo que no era real. Recupero mi armonía. El amor verdadero no me rompe.”

Escorpión

Para poder sanar, necesitas cortar con la conexión energética, realiza un ritual de luna menguante: escribe lo que deseas dejar atrás y colócalo bajo la luz lunar, al amanecer, quémalo y deja que el viento se lleve las cenizas.

Sagitario

Tu espíritu libre sana a través de la aventura, para ti lo más liberador es a través de los viajes, aunque sean solo en tu cabeza.

Para tu ritual, escribe una carta de despedida, ponle fecha y un destino, cuando termines, dóblala como si fuera un avión de papel, luego quemalo, mientras te imaginas en un nuevo destino, donde te encuentras contigo misma y te sientes feliz y en paz.

Capricornio

Tu proceso de sanación requiere estructura. Crea una rutina diaria de bienestar, ya sea ejercicio, journaling o afirmaciones, y mantenla por 21 días. La constancia te ayudará a recuperar tu centro emocional.

Acuario

Aunque tu mente ha soltado a esa persona, tu corazón sigue sintiendo amor y nostalgia por lo que no fue.

Tu ritual consiste en cortar el lazo energético que aún te ata. Enciende una vela blanca, coloca una copa con agua frente a ti mientras sostienes una amatista. Visualiza a esa persona alejándose mientras repites: “No somos parte del mismo camino”.

Deja la piedra en el agua toda la noche y al amanecer, desecha el contenido. Es momento de permitir que tu corazón también suelte.

Piscis

Tu corazón empático necesita cerrar desde la espiritualidad. Prende una vela azul, pon música relajante y medita frente a un vaso con agua. Imagina cómo tus lágrimas se transforman en comprensión y luz, cuando termines desecha el agua.

