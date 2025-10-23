Suscríbete
El look de invierno de Mia Goth que rejuvenece sin esfuerzo y puedes llevarlo a cualquier edad

La actriz británica convierte un atuendo sobrio y sofisticado en un manual de estilo y la opción perfecta para lucir este invierno.

October 22, 2025 • 
Lily Carmona
El estreno de “Frankenstein” se viste de Dior Mia Goth deslumbra con un vestido negro de la nueva colección.png

Mia Goth apuesta por el look invernal con transparencias más refinado.

Getty Images

Cuando pensamos en un look de invierno que combine elegancia, frescura y sensación de rejuvenecimiento, la aparición de Mia Goth durante la gira promocional de “Frankenstein”, especialmente su paso por Saturday Night Live, se vuelve el referente perfecto.

Su conjunto, compuesto por tonos oscuros, líneas limpias y accesorios minimalistas, demuestra que vestirse con estilo en invierno no significa tener que lucir como tamal, sino saber equilibrar volumen, textura y detalles clave. ¿El resultado? Un atuendo que se ve moderno, refinado, ¡y que puede adaptarse a cualquier edad!

Mia Goth y las prendas básicas de invierno

Mia apostó por un suéter oversized de corte recto y tejido estructurado, combinado con una blusa de cuello alto y pantalones amplios de transparencias que alargan la figura. El suéter largo, además de cumplir con la función de otorgar calor, ayuda a estilizar: crea líneas verticales que favorecen independientemente de la edad o el tipo de cuerpo. La blusa de cuello alto aporta sofisticación y dirige la atención al rostro, mientras que los pantalones amplios equilibran la silueta, sin mencionar que son de una textura que tanto está en tendencia: las transparencias. Un combo simple pero infalible.

¿Qué colores de otoño aportan luz al rostro?

El look de Mia no se basa en estampados llamativos, sino en texturas y tonos pensados en iluminar sin sobrecargar. Ella eligió una paleta formada por el color gris carbón, el azul profundo y detalles metálicos suaves. ¿Por qué funciona a cualquier edad? Porque estos tonos oscuros se suavizan unos a otros cuando se combinan con tejidos o texturas diferentes como el satén o el terciopelo.

Celebrity Sightings In New York City - October 18, 2025

Mia Goth en ‘Saturday Night Live’ con un atuendo de invierno que será tendencia.

The Hapa Blonde/GC Images

Cómo adaptar el estilo en tu look

Si no te sientes cómoda con una prenda muy larga, puedes apostar por un diseño que llegue a la rodilla para combinarlo con unas botas “knee-high” o tus botas largas. Lo mismo sucede con las transparencias; el invierno suele ser muy frío y muchas somos sensibles a esta temperatura, por lo que llevar una prenda que no cubra tanto la piel puede ser perjudicial. Así que puedes sustituir esta textura con una maxifalda o pantalones anchos de vestir.

Elige tejidos de calidad como la lana o el tweed; te juramos que harán la diferencia.

El look de invierno de Mia Goth es la prueba de que menos es más. Al combinar prendas tan básicas como un suéter, una blusa y un pantalón, logra una imagen estilizada, atemporal y elegante. Esta propuesta es la muestra perfecta de que verse bien y refinada no depende de la edad, sino de saber elegir piezas que funcionen de forma armónica. Si buscas un atuendo invernal que te favorezca, no dudes en considerar esta opción.

