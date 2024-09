¿Qué se llevará este Otoño Invierno 2023/2024? Reporte con las mejores tendencias de moda

El otoño-invierno 2023/2024 se presenta como una temporada vibrante, llena de creatividad y diversidad. Desde la elegancia clásica hasta las propuestas más innovadoras, las tendencias de esta temporada ofrecen un espectro de opciones que permiten a cada persona encontrar su propio estilo. Te presentamos los mejores looks que amarás en los próximos meses.

Con la llegada del otoño, es esencial estar al tanto de las propuestas que dominarán el armario diario, las pasarelas y, por supuesto, las calles. La paleta de colores para esta temporada se ha inspirado en la naturaleza y los tonos terrosos, que van desde verdes profundos y marrones cálidos hasta naranjas quemados y azules oscuros, evocando una sensación de confort y conexión con el entorno.

Los diseñadores también están incorporando destellos de colores vibrantes y texturas ricas, que aportan energía y optimismo a los looks otoñales.

Reporte Otoño–Invierno 2024/2025

¡Dale un bienvenido un Otoño–Invierno lleno de estilo! Estos son los mejores looks:

El estilo boho chic se reafirma como una de las tendencias más destacadas para la temporada otoño-invierno 2024-2025 Getty Images

1) Mood boho

Con aires de nostalgia de los años 2000, cuando las hermanas Olsen y Sienna Miller popularizaron la tendencia. Ahora vuelven las siluetas fluidas y los holanes. Así lo vimos en Chloé, Etro, Isabel Marant y Paco Rabanne.

Tip: Mezcla de elementos femeninos y rudos, volumen y texturas naturales.

Los vestidos ajustados o fluidos en tejido de punto son perfectos para el entretiempo, ofreciendo calidez sin sacrificar el estilo Getty Images

2) Tejidos a la alza

Aportan un toque femenino y romántico a los estilismos, los cárdigans holgados se combinan en looks tejidos e, incluso, vestidos de noche. Esta tendencia predominó en las pasarelas de Ferragamo, Jill Sander, Max Mara y Ralph Lauren.

Tip: Lo más in son los suéteres con detalles como botones joya, lazos o encaje.

Generalmente confeccionadas con tejidos de borrego o shearling, estas chamarras son perfectas para mantener el calor. Getty Images

3) Texturas aborregadas

Las chamarras holgadas y sobredimensionadas con forro de borreguito aportan un toque retro y cálido a los looks que usaremos en los meses fríos. Louis Vuitton, Coach, Isabel Marant y Victoria Beckham se sumaron a esta tendencia.

Tip: Sea de estilo aviador a versión oversize, evita que aporte volumen de más a tu silueta.

Se espera que los estampados florales sean más grandes y audaces, rompiendo con la tendencia de pequeñas flores minimalistas. Getty Images

4) Estampados de flores o frutos

Una nueva clase de botánica a través de vestidos vaporosos, faldas de gala, camisas de vestir y hasta originales bolsos. Así se vio en los desfiles de Balmain, Erdem, Loewe y Richard Quinn.

Tip: Combínalas con sacos de smoking o faldas lisas para un look equilibrado.

El estampado de leopardo se adapta a diversas prendas, desde abrigos y chaquetas hasta faldas, vestidos y accesorios. Getty Images

5) Estampado animal

El estampado de leopardo se verá en una amplia variedad de prendas y estilos, aportando un toque audaz y sofisticado a los looks. Esta tendencia la propusieron Dior, Versace, Dolce & Gabbana y Zimmermann

Tip: Pasa de lo sensual a lo elegante, usa chaquetas y abrigos en looks formales.



Este estilo, que evoca la estética náutica, se caracteriza por el uso de colores y patrones que recuerdan al mar y a la navegación. Getty Images

6) Influencia naval

Veremos rayas marineras en prendas de punto y vestidos fluidos, blazers y chaquetas con detalles náuticos, y una paleta de azules que evocan el mar. Esta tendencia estuvo presente en las pasarelas de Chanel, Emporio Armani, Prada y Tom Ford.

Tip: Evoca el uniforme naval con botones dorados, solapas amplias y bolsillos tipo parche.

Las plumas añaden un efecto tridimensional a las prendas, creando un juego visual que destaca en cualquier outfit. Getty Images

7) Plumas elegantes

Elegantes y sofisticadas, las pieles naturales y sintéticas y las plumas adornarán vestidos de cóctel, faldas largas, abrigos de noche y chaquetas con un estilo glam. Esta tendencia predominó en las propuestas de Alexander McQueen, Michael Kors, Erdem y Miu Miu.

Tip: Contrasta su textura con prendas en satín o cuero y broches de bisutería.



Esta temporada, el rojo no se limita al clásico tono brillante; se enfatiza un rojo más apagado y sofisticado, similar al color del vino o granate. Getty Images

8) Al rojo vivo

Del vino intenso al granate, este tono aportará calidez y se convertirá en un símbolo de audacia para quienes buscan destacar. Si buscas más inspíración, checa las pasarelas de Balmain, Carolina Herrera, Ferrari, Hermès y Jill Sander

Tip: Se recomienda no usar más de tres tonos de rojo para mantener la armonía.

¿Qué te han parecido estas tendencias de moda? ¡Esperamos que te hayan inspirado a crear tus propios looks! No olvides revisar en tu propio closet, seguro encontrarás una buena base para adoptar estas propuestas e inspirarte a crear looks únicos..