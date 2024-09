Como llevar la falda boho, en tendencia este otoño, con el toque bohemio y chic de Paris Jackson

¡Alerta tendencia! Descubrimos cuál será la falda boho será la favorita de las amantes de la moda este otoño. No sólo la amarás por su aire despreocupado, también te encantará lo versátil que puede resultar, usándolo en looks de casuales hasta sofisticados. Inspírate en el estilo de Paris Jackson, quien no sólo ha sido hábil para identificar prendas claves, además sabe cómo coordinarlas.

La modelo y actriz estadounidense, de 26 años, tiene un lugar reservado en las primeras filas de los desfiles más cotizados de la temporada. Ahora acudió a la presentación de All Saints, en la Semana de la Moda de Londres.

Conocida por su estilo rebelde y elegante, All Saints, la marca de moda británica celebra su aniversario 30. Para conmemorar este hito, la marca ha lanzado una colección especial que fusiona tradición y modernidad, rindiendo homenaje a su legado mientras mira hacia el futuro de la moda urbana.

Fundada en 1994, la firma es conocida por sus diseños de inspiración urbana que combinan materiales de alta calidad con cortes innovadores. La marca suele enfatizar un espíritu rebelde e independiente en sus colecciones, y para su colección de aniversario preparó algo muy especial.

Paris Jackson se sentó en primera fila en el desfile y completó su look con una chaqueta marrón y un par de botines negros puntiagudos. Getty Images

Paris Jackson y la falda boho para otoño

Una de las invitadas al desfile de AllSaints fue Paris Jackson, y su look es soprendentemente sencillo e increíblemente fácil de replicar: camiseta blanca anudada a la cintura, falda estampada parcialmente transparente y, como complemento, chamarra de gamuza sobrepuesta.

¿Qué hace especial la falda boho de otoño? Las faldas largas y fluidas son una tendencia que se mantiene fuerte para la temporada otoñal de 2024. Se caracterizan por ser largas, en telas fluidas. La de jackson, además, es semitransparente, está hecha de retazos de tela (patchwork) y luce flores bordadas. Lo que le da un aire boho chic.

La modelo se sentó en la primera fila del desfile y completó su look con una chaqueta marrón y un par de botines negros puntiagudos. Como accesorios, un collar con dijes y una mezcla de anillos, muy en la onda staking.

Si usas esta falda con un cinturón ancho y trenzado, y botas vaqueras, conseguirás un look onda cowboy; pero si te la pones con una blusa semitransparente del mismo tono puedes crear el efecto de un falso vestido, para una apariencia más elegante.

Las faldas boho semitransparentes son una tendencia otoñal que nos permite lucir un estilo fluido y seductor. Con los accesorios adecuados y una buena combinación de prendas, podrás crear looks boho chic ideales para esta temporada.