10 cortes para pelo liso que adelgazan las caras redondas y marcan los pómulos

El rostro redondo transmite mucha dulzura y juventud, así que quienes cuentan con él con muy afortunadas. Sin embargo, es cierto que hay veces que deseamos aportarle un efecto diferente a nuestra carita para hacerlo más alargado y definido, objetivo que es posible si elegimos el corte de pelo correcto. Así es, tu melena puede ser tu mejor aliada para ellos y créenos, no solo lograrás enmarcar tu rostro, también podrás estilizarlo y afinarlo para que luzcas más bella de lo que seguramente ya eres.

Así que si tu pelo es naturalmente liso (otra gran bendición), déjanos decirte que tienes el lienzo perfecto para hacer con él todos los experimentos que se te ocurran para lograr un rostro equilibrado que potencialice tu belleza. Toma nota de estos cortes para pelo liso y nos agradeces después.

Long bob con raya en medio

Este corte es un clásico al que solemos recurrir cuando buscamos alargar visualmente el rostro. La raya al centro del pelo ayuda a dividir nuestro rostro de forma simétrica dejando caer el pelo a los costados, esto propicia que nuestros pómulos luzcan enmarcados y se suavice la apariencia de redondez.

Bob asimétrico

Apostar por la versión con laterales de longitudes diferentes hará que las líneas del rostro se estilicen de inmediato, ayudando a los pómulos a resaltar. Es un estilo que aporta mucho dinamismo a la cara y es el corte ideal para quienes desean apostar por un look sofisticado.

Melena larga con corte recto

Inspirado en el corte de pelo de los setenta, apuesta por lucir la melena a una altura debajo del pecho y que esta tenga un corte sumamente preciso. Este corte favorece mucho el adelgazamiento visual del rostro gracias a su caída recta y al peso del pelo.

Corte en capas

Las capas son las mejores amigas de las melenas lacias, pues lucen bastante bien en ellas. Para que logres un efecto que enmarque el rostro apuesta por llevar la primera capa a la altura de tus pómulos, esto ayudará a que se remarquen y resalten para disimular la forma original de tu cara.

Lob con puntas degrafiladas

El long bob ayuda a proyectar sobre el rostro la ilusión de alargamiento, así que será tu mejor aliado para cuando buscas disminuir el peso visual de los laterales de tu cara. Llevar las puntas con textura ayudará a que el pelo no caiga de forma pesada, aportará movimiento y dinamismo.

Corte recto con fleco cortina

Apostar por un fleco abierto ayuda a que la atención visual de nuestro rostro se desvíe hacia los ojos y los pómulos. Además, cuando se apuesta por un fleco de longitud considerable podrás “ocultar” los laterales de tu rostro, ayudando a que este se vea más afilado.

Pixie largo

Este es un corte arriesgado, si tu melena ya es muy larga es probable que lo pienses dos veces antes de realizarlo. Sin embargo, si te animas estarás tomando la decisión correcta, pues no solo es elegante y sofisticado, ayudará a que tu rostro se vea más pequeño y fino, es el corte idea para cuando buscas resaltar tus pómulos y apostar por un look atrevido y juvenil.

Shaggy liso

Generalmente, estamos acostumbradas a ver el shaggy en texturas onduladas por el volumen que aporta, sin embargo, en melenas lacias también funciona muy bien y se ve increíble. Este corte te ayudará a generar textura sin que se ensanche tu rostro, pues sus capas caen desde la parte superior de la cabeza, ayudando a que este se vea visualmente más pequeño.

Corte en capas con raya de lado

Apostar por las capas siempre será un acierto, estas ayudarán a definir tu rostro y afinar las facciones. Procura peinarlo o acomodarlo hacia un lado para crear un poco de volumen que ayude a estilizar la parte superior de tu carita.

Corte con puntas hacia adentro

Este tipo de corte va perfecto en melenas lacias porque sobre ellas las capas se marcan perfectamente. Cuando optas por un corte de puntas hacia adentro, la atención de tu rostro se irá hacia tus ojos, pues estas capas afinarán visualmente tu mandíbula logrando un corte estilizado.

Antes de llegar al salón de belleza, busca el corte que creas que te ayude a destacar tus facciones. Sabemos que algunas tendencias son tentadoras de seguir, especialmente cuando de melenas se trata, sin embargo, antes de estar a la moda lo importante es sentirnos bien con nosotras mismas y estamos segura de que alguno de estos cortes para pelo liso se logrará ese objetivo.