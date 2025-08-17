¿Cuántos millones ganó Sarah Jessica Parker al interpretar a Carrie Bradshaw?

Cuando “Sex and the City” llegó a las pantallas de televisión en 1998, nadie nos imaginaríamos que se convertiría en una serie de culto, en una referencia de estilo y un producto de moda, estilo de vida que nos haría desear escribir en una columna sobre amor, amistad y la ciudad que no duerme.

Sara Jessica Parker dio vida a uno de los personajes más icónicos del mundo del entretenimiento: Carrie Bradshaw, quien más allá de su legado en el mundo de la moda, representó para Parker un destino como productora y una cuenta en el banco de con la que todas soñamos.

El salario por episodio que rompió récords

Durante las primeras temporadas Sarah ya recibía un sueldo importante, este por supuesto, a media que la serie fue ganando popularidad fue en aumento.

Se sabe que la fortuna de SJP asciende los 200 millones de dólares, de acuerdo con información de Celebrity Net Worth, y una gran, pero gran parte de esta cantidad viene de la mano de la querida Carrie Bradshaw.

De acuerdo con el mismo medio, Parker logró embolsarse en total, por darle vida al personaje, en “Sex and the City” y “And Just Like That”, la actriz estaría siendo poseedora de 35 millones de dólares.

Algunos medios estadounidenses afirman que Sarah logró recabar un millón de dólares por capítulo ¡durante las primeras tres temporadas! (esto sin contar los contratos que firmaría con diversas marcas gracias al éxito de la serie y por convertirse en un icono de la moda).

Sarah Jessica Parker es una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Getty Images

Para la cuarta temporada, Sarah Jessica estaba cobrando 3,2 millones de dólares, cantidad que al finalizar los 46 capítulos que la conformaron crearon en su cuenta de banco la grandiosa cantidad de 147 millones de dólares.

“And Just Like That…”

El universo de “Sex and the City” no terminó con el último capítulo emitido en febrero de 2004. Para el año 2008 y 2010, las cuatro amigas, encabezadas por Carrie, regresaron para regalarnos dos largometrajes en las que acompañábamos al cuarteto en la crisis de los 40.

Cuando estas películas terminaron, la cuenta de Sarah volvió a crecer, algunos afirman que luego de estos proyectos su salario estaría rozando los 10 millones de dólares por filme.

2021 fue el año que vio nacer la continuación de la historia de Carrie y el ahora trío de amigas, un regreso que le devolvió a Sarah el papel que definió su carrera y probablemente otros tres contratos millonarios si consideramos cada temporada.

Desafortunadamente, este universo ha llegado a su fin, pues hace tan solo una semana, el show runner de la serie compartió un comunicado donde reconocía que las aventuras de Carrie Bradshaw debían encontrar un break definitivo. La noticia sorprendió a los fans, pero dividió la opinión entre quienes deseaban seguir creciendo con Carrie y quienes sabían que el personaje ya había dado de más.

Sea como fuere, lo que sí es un hecho es que Sara Jessica Parker interpretó a uno de los personajes televisivos más queridos y recordados, con el que llegó lo suficientemente lejos como para ser considerada una de las mujeres más exitosas de Hollywood, y al que definitivamente vamos a extrañar.