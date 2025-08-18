Suscríbete
Entretenimiento

Meryl Streep sorprende al contar quién fue su mejor beso en el cine

Hablar de Meryl Streep es hablar de una de las actrices más queridas y respetadas de Hollywood.

August 17, 2025 • 
Karen Luna
CA: Meryl Streep Portrait Session

Meryl Streep sorprende al contar quién fue su mejor beso en el cine

Getty Images

Meryl Streep es una de nuestras celebs favoritas, no importa si habla de su carrera, de sus amigos actores o de sus experiencias personales, la actriz sabe cómo dejar huella con cada palabra, igual que lo hace en la pantalla. Y ahora, a sus 76 años, volvió a sorprender con una confesión que pocos esperaban: reveló quién fue el actor que le dio el mejor beso de su vida en el cine.

También puedes leer:
carlos iii y peter phillips
Realeza
¿Adiós a Meghan Markle y el príncipe Harry? Carlos III le dio la bienvenida a esta nueva pareja real
June 18, 2025
 · 
Andrea Columba
felipe de bélgica
Realeza
Este royal reveló por qué no piensa abdicar para que su heredera asuma el trono antes (no, no es Felipe VI)
June 19, 2025
 · 
Andrea Columba

La ganadora de tres premios Oscar no se escondió detrás de formalidades. Con la naturalidad que la caracteriza, dijo: “Nadie lo hizo como él” y con esas palabras puso en el centro de la conversación a uno de los galanes más memorables de Hollywood; Robert Redford.

El rodaje que unió a dos leyendas

Todo ocurrió durante el rodaje de África mía, la película estrenada en 1985 que hoy sigue siendo un referente del cine romántico. Streep y Redford interpretaron a dos amantes que vivían con intensidad y parece que la química entre ellos no se quedó solo en el guion.

Según contó Meryl, la conexión fue tan real que, para cuando llegaron a la quinta toma de un beso, ya sentía que estaba enamorada. “Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película”, confesó sin rodeos. Esa declaración deja claro que lo que vimos en pantalla no fue solo actuación: había una verdad escondida entre miradas y caricias.

La escena más íntima y recordada

Curiosamente, no fue un beso lo que Meryl Streep guardó como su recuerdo favorito de Redford. Lo que realmente la marcó fue una escena aparentemente sencilla: cuando él le lava el pelo. Para ella, ese momento tenía más fuerza que cualquier escena apasionada.

“Hemos visto tantas escenas de personas haciendo el amor, pero no una escena con ese amor y esa delicadeza”, comento y es que el momento que capturaron las cámaras se sigue recordando por lo real que parecía todo.

También puedes leer:
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
Revelan la verdadera razón por la que Isabel II no estaba de acuerdo con la boda del príncipe Harry y Meghan Markle
July 13, 2025
 · 
Shareni Pastrana
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Realeza
Ni Kate Middleton ni Camilla Parker: ella fue la royal mejor vestida ante Emmanuel Macron, según los expertos
July 11, 2025
 · 
Shareni Pastrana

Más de 70 películas después, Meryl Streep nos sigue demostrando que no solo es una de las actrices con más talento. Secretos como este nos recuerdan que incluso las grandes estrellas guardan en su corazón recuerdos interesantes.

meryl streep
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Mary de Dinamarca
Realeza
Mary de Dinamarca presume el traje a rayas que todas necesitamos para lucir con personalidad en la oficina
August 17, 2025
 · 
Lily Carmona
Victoria Backham
Belleza
De Victoria Beckham a Kate Middleton, las celebs que usan las uñas francesas que rejuvenecen las manos
August 17, 2025
 · 
Lily Carmona
10 cortes para pelo liso que adelgazan las caras redondas y marcan los pómulos.png
Belleza
10 cortes para pelo liso que adelgazan las caras redondas y marcan los pómulos
August 17, 2025
 · 
Lily Carmona
5 diseños de uñas veraniegas para un manicure elegante y sofisticado (1).png
Belleza
5 diseños de uñas veraniegas para un manicure elegante y sofisticado
August 17, 2025
 · 
Lily Carmona