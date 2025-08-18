Meryl Streep sorprende al contar quién fue su mejor beso en el cine

Meryl Streep es una de nuestras celebs favoritas, no importa si habla de su carrera, de sus amigos actores o de sus experiencias personales, la actriz sabe cómo dejar huella con cada palabra, igual que lo hace en la pantalla. Y ahora, a sus 76 años, volvió a sorprender con una confesión que pocos esperaban: reveló quién fue el actor que le dio el mejor beso de su vida en el cine.

La ganadora de tres premios Oscar no se escondió detrás de formalidades. Con la naturalidad que la caracteriza, dijo: “Nadie lo hizo como él” y con esas palabras puso en el centro de la conversación a uno de los galanes más memorables de Hollywood; Robert Redford.

El rodaje que unió a dos leyendas

Todo ocurrió durante el rodaje de África mía, la película estrenada en 1985 que hoy sigue siendo un referente del cine romántico. Streep y Redford interpretaron a dos amantes que vivían con intensidad y parece que la química entre ellos no se quedó solo en el guion.

Según contó Meryl, la conexión fue tan real que, para cuando llegaron a la quinta toma de un beso, ya sentía que estaba enamorada. “Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película”, confesó sin rodeos. Esa declaración deja claro que lo que vimos en pantalla no fue solo actuación: había una verdad escondida entre miradas y caricias.

La escena más íntima y recordada

Curiosamente, no fue un beso lo que Meryl Streep guardó como su recuerdo favorito de Redford. Lo que realmente la marcó fue una escena aparentemente sencilla: cuando él le lava el pelo. Para ella, ese momento tenía más fuerza que cualquier escena apasionada.

“Hemos visto tantas escenas de personas haciendo el amor, pero no una escena con ese amor y esa delicadeza”, comento y es que el momento que capturaron las cámaras se sigue recordando por lo real que parecía todo.

Más de 70 películas después, Meryl Streep nos sigue demostrando que no solo es una de las actrices con más talento. Secretos como este nos recuerdan que incluso las grandes estrellas guardan en su corazón recuerdos interesantes.

