Fáciles y elegantes, los 5 diseños de uñas de gel que serán tendencia en Navidad 2025

Cada Navidad es el pretexto perfecto para decorarnos hasta las uñas; este 2025 no será la excepción. Aunque muchas veces los diseños temáticos nos roben el corazón, no siempre tenemos el tiempo de acudir con nuestra manicurista y sentarnos en su mesa de trabajo durante horas.

Aprovechando que los manicuristas coinciden en que esta temporada el encanto de las uñas navideñas se encontrará en detalles sutiles, acabados reflectivos y tonos discretos, sabemos que es el momento de apostar por diseños de uñas de gel fáciles sin dejar de lado el espíritu festivo de la Navidad.

Uñas francesas con glitter

El manicure francés sigue reinando el mundo de las uñas; una forma de adaptarlo a la temporada es llevándolo en una versión festiva. Este diseño busca reemplazar la tradicional punta blanca por un trazo en glitter rojo, creando un manicure refinado pero muy luminoso. Combina estas uñas con moños en la misma textura y color para darle el toque navideño.

Uñas nude con series

Si prefieres algo más moderno, el acabado reflectivo será tu favorito. Este diseño tiene como base el color nude, o incluso el tono de tu uña natural, y sobre este vas a trazar pequeñas gotas que simulen los típicos foquitos navideños. Cada luz vas a rellenarla con tu gel reflectivo para jugar con la ilusión visual de que prenden cuando mueves las manos.

Uñas naturales con listones

Inspiradas en los lazos de los regalos, estas uñas son el diseño de uñas minimalistas que necesitas si deseas sumarte a los motivos festivos, pero de forma discreta. Estas uñas se realizan sobre una base natural y se decoran con listones y moñitos formados con el famoso efecto espejo en color rojo para un resultado femenino y delicado.

Uñas rojas metálicas

Las uñas rojas metálicas son uno de los diseños más bonitos para lucir esta Navidad; puedes apostar por llevar todas con esta textura o jugar con incorporar sobre algunas uñas diseños con elementos navideños como pinos, estrellas, copos o moños para equilibrar el efecto espejo.

Uñas baby glitter con destellos

El baby glitter sigue la misma lógica que el baby boomer, solo que en lugar de jugar con difuminar el blanco, recurre al uso del glitter. Este diseño logra que las uñas luzcan con un efecto brillante pero refinado, y puedes colocar sobre esta textura diseños temáticos como destellos, estrellas o copitos de nieve.

Este 2025 las uñas navideñas apuestan por la elegancia de unas uñasde gel fáciles. Estos diseños son algunos de los que estarán dominando las tendencias, así que ya sea que optes por las uñas metálicas, el dorado o las uñas rojas, nuestro consejo es que empieces a agendar cita en el salón de belleza para lucir unas manos elegantes esta Navidad 2025.