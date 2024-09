De Selena Gomez a Dakota Fanning: un repaso a los mejores y más elegantes looks de los Premios Emmy 2024

La noche de los Premios Emmy 2024 no solo fue una celebración de la excelencia en televisión, sino también fue una especie de desfile de moda sobre la alfombra roja. Las estrellas de la pequeña pantalla deslumbraron con sus elecciones de vestuario, desde diseños clásicos y elegantes hasta propuestas más atrevidas y vanguardistas.

La huelga de guionistas de 2023 provocó un retraso en la entrega de los premios Emmy, los cuales se celebraron en enero. Por eso, este año 2024, se celebraron dos ceremonias y, para los amantes de la moda, hay doble opciones de looks sobre la alfombra roja.

Durante la 76.ª edición anual de los premios se reconocerá lo mejor de la pantalla chica , desde dramas como The Crown y Shōgun hasta comedias como Abbott Elementary y Only Murders in the Building.

Emmys 2024: los mejores looks

Eiza González

Toda una diva de Hollywood, Eiza Gonzalez en Tamara Ralph Getty Images

¡Im-pre-sio-nan-te! Eiza González en una creación escultural con escote vértigo. El vestido en color palo de rosa es acompañado de una capa de plumas a juego.

Jennifer Aniston

Luminosa y elegante, Jennifer Aniston nos sorprendió con un diseño de Oscar de la Renta. Getty Images

Aunque en últimas fechas había optado por vestidos negros, Jennifer Aniston ahora prefirió deslumbrar con una creación strapless de Oscar de la Renta. Un impresionante diseño cubierto de pedrería.

Selena Gomez

Una oda a la elegancia: Selena Gomez en Ralph Lauren Getty Images

Elegante y perfecta, Selena Gomez lució un vestido negro con cuello halter y corte sirena. Los tirantes con aplicaciones metálicas le dan un guiño de glamour a su look.

Reese Witherspoon

¿Más elegante? Imposible. Reese Witherspoon entrò a la lista de las mejores vestidas con esta creación. Getty Images

No podía faltar en la lista de las mejores vestidas de la alfombra roja de los Emmy: Reese Witherspoon. Desde su maquillaje hasta su vestido, elegancia pura.

Naomi Watts

El look de Naomi Watts es una carta de amor al glamour de Hollywood, una creación de Balenciaga. Getty Images

El vestido de noche de Naomi Watts fue confeccionado a medida por la firma Balenciaga. El diseño verde esmeralda tiene un lazo en la espalda que se convierte en una especie de larga cola.

Gillian Jacobs

Gillian Jacobs usó una creación de Roland Mouret en los Emmy 2024. Getty Images

La actriz de Sex Education, Gillian Jacobs eligió un ensamble sartorial con un corset strapless y una falda lápiz, ambos de un espectacular rojo carmín.

Dakota Flammimg

Dakota deslumbró en una creación de Armani, escote palabra de honor (strapless) dorado con aplicaciones de cristales, para darle un toque de elegancia muy de Hollywood clásico.