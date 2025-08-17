5 reglas para dominar el street style vaquero como Jessica Alba en su última aparición en NYC

Jessica Alba es un ícono de moda que sabe cómo transformar cualquier tendencia en un look moderno y sofisticado.

Durante un paseo por las calles de Nueva York, la actriz se robó las miradas al lucir un conjunto monocromo en color negro; la falda de gamuza con caída inclinada y abertura al centro dejó ver uno de los calzados más populares del momento: las botas vaqueras, con las que elevó su look apostando por el street style con inspo vaquera, un estilo que rompe con las reglas de lo sofisticado, pero nos demuestra la belleza del estilo urbano.

Si tú también quieres dominar este estilo sin fracasar en el intento, dale un ojito a estas reglas infalibles para lograrlo.

¿Qué es el street style y cómo se fusiona con el estilo vaquero?

El street style es una forma de vestir inspirada en la moda urbana y en cómo las personas adaptan diversas tendencias a su día a día, logrando looks modernos y muy únicos, pues busca reflejar la personalidad de quien los porta.

En su versión vaquera, combina prendas icónicas del oeste como las botas cowboy, sombreros, ropa con flecos o prendas de mezclilla, con elementos urbanos con el objetivo de lograr atuendos versátiles, rudos y libres.

Invierte en unas botas vaqueras de calidad

Este calzado, justo como lo demostró Jessica, son el alma del estilo vaquero. Las hay en diversos tonos, texturas y estampados, nuestro consejo es apostar por diseños neutros en lo que te vas adaptando al estilo y posteriormente ya podrás incluir estampados más elaborados.

Combina prendas: básicos urbanos y ropa vaquera

Lograr un equilibro entre ambos estilos es clave del éxito para lograr outfits creativos. Puedes apostar por vaqueros rectos con blazer, falda con flecos con camisas minimalistas… las opciones son infinitas, lo importante será que logres un look actual y no temático.

Jessica Alba apuesta por un look vaquero y urbano. Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images

Apuesta por un sombrero minimalista

No todos las cowboy hats son llamativas y enormes, existen en modelos claros, sin demasiados adornos o decoraciones, así que apuesta por un elemento neutro si tu objetivo es incluir elementos minimalistas dentro de tu look.

Incluye accesorios con guiños del oeste

Apuesta por cinturones con hebilla metálica, pendientes en forma de estrella, bolsos son flecos… apuesta por encontrar un equilibrio para no saturar pero sí lucirlos de forma armónica en tu atuendo.

Juega con las capas y texturas

Apostar por abrigos, chalecos, faldas que se anudan a los costados (como la que lució Jessica), ponchos… estos elementos elevarán tu outfit. Apuesta por incluir también el uso de vaqueros o camisetas lisas, las capas están en tendencia y no solo aportarán dimensión y movimiento a tu outfit, también mucho estilo.

El street style vaquero es mucho más que lucir un sombrero vaquero, es aprender a reinterpretar la esencia del oeste con piezas modernas, cómodas y versátiles para lograr atuendos top. Jessica Alba nos dio cátedra de cómo hacerlo, así que nuestra tarea es atrevernos a replicar su estilo, ¿te animas?