Jennifer Lawrence recibe los 35 con audaz corte de pelo que rejuvenece hasta 10 años

Jennifer Lawrence celebra sus 35 años luciendo uno de los cortes de pelo largo más favorecedores para restar hasta una década de edad, y que además marca tendencia este verano.

August 15, 2025 • 
Melisa Velázquez
Corte de pelo boho de Jennifer Lawrence

Corte de pelo boho de Jennifer Lawrence

Getty Images

Este 15 de agosto, Jennifer Lawrence está cumpliendo 35 años, y para celebrar su cumpleaños, la actriz decidió reinventar su imagen y apostar por uno de los cortes de pelo en tendencia, más favorecedores para rejuvenecer el rostro y refrescar la melena.

Tras varios looks de pelo corto, Jennifer ha apostado por llevar una melena larga, consolidando el estilo bohemio como parte de su identidad y nueva imagen.

El corte de pelo boho con flequillo de Jennifer Lawrence

Jennifer ha traído de vuelta uno de los looks más populares de los años 70, un corte de pelo largo con flequillo muy favorecedor para quienes buscan lucir más jóvenes sin sacrificar el largo de su melena.

El nuevo look de Jennifer se suma a la tendencia boho que está dominando el verano y que además estiliza el rostro gracias al flequillo desfilado en la parte de enfrente que ayuda a enmarcar las facciones.

El estilista, Miguel Bling, compartió los beneficios de usar este corte de pelo para rejuvenecer: “El flequillo que lleva Jennifer queda muy bien en melenas que no quieren llevar capas, pero que a la vez quieren romper un poco. Viene genial para quienes necesitan afinar el rostro. Al llevar un flequillo largo, los laterales se afinan y da una sensación de cara más alargada y estilizada”.

Corte de pelo boho de Jennifer Lawrence

Corte de pelo boho de Jennifer Lawrence

Getty Images

El nuevo estilo boho chic de Jennifer Lawrence

Jennifer no sólo llevó el boho a su larga melena, la actriz ha incorporado este estilo a sus más recientes looks de alfombra roja en el Festival de Cannes, donde estuvo presentando su más reciente proyecto cinematográfico, ‘Die, my Love’, junto a Robert Pattinson.

Nuevo look boho de Jennifer Lawrence

Nuevo look boho de Jennifer Lawrence

Karwai Tang/WireImage

Jennifer incorporó prendas ligeras, tejidos fluidos y una estética que prioriza la comodidad, pero sin renunciar a la elegancia y sofisticación, en repetidas ocasiones ha usado prendas con estampados florales, prendas satinadas con detalles vintage que dan como resultado un look romántico relajado.

Jennifer Lawrence
Melisa Velázquez
