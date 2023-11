Cómo elegir el tono y la forma para unos labios rojos perfectos

Hay quienes opinan que las bocas pintadas en carmín son más sensuales, otras que son más elegantes y, algunas más, consideran que no son para todas, pero éstas últimas se equivocan. El truco para lucir unos labios rojos perfectos está en elegir el tono correcto y saber cómo darles forma.

Lo cierto es que cuando llevas puesto un labial rojo le das vitalidad tu rostro, te muestras más atractiva e, incluso, llamas más la atención. Por algo es el truco de belleza de muchas celebridades.

No en balde es una de las tendencias de maquillaje que se repite temporada tras temporada. Claro, con cambios en tonalidades, acabados y formas de aplicación.

Además de ser un clásico atemporal, también puede ser una manera de animarte. De hecho, recientemente el portal especializado en psicología Psichology Today publicó un estudio en que se comprueba que los hombres ponen más atención a las mujeres que usan rojo.

Si deseas probar el poder del rojo por ti misma, primero, tienes que saber que existen muchas variantes de tonos y que no todas funcionan en todas. De ahí que muchas crean que ese color no es para ellas, cuando, en realidad, es el matiz en el que puede o no favorecerles.

Hay muchos tonos y matices de labiales rojos, ¿sabes cuál te queda mejor? Pexels

Aprende a elegir el tono rojo perfecto

En general, la gama de labiales rojos puede separarse en tres grupos y estos son:



Con base azul: Estos se ven mejor en tonos de piel fríos y piel más clara.

y piel más clara. Con fondo naranja: Favorecen a las mujeres con tonos de piel cálidos .

. Con base marrón: Son la mejor opción para los de tonos de piel cálidos y pieles medianas a oscuras.

Cómo pintar los labios según su forma

Ya que diste con el labial rojo que mejor te va, es momento de poner atención en cuál es la forma que más te favorece. Para ello, nada mejor que un ejercicio de contemplación: mírate al espejo, identifica la silueta de tu boca y el grosor de tus labios. ¿Es delgado, alargado, en forma de corazón o redondo?

Para cada forma de labio hay una propuesta de maquillaje:

Labios voluminosos

Son los más comunes, los más vistosos y ¡los más deseados! Muchas mujeres se inyectan para conseguir sus dimensiones, así que siéntete afortunada y presúmelos. Te recomendamos usar los tonos más atrevidos y, en cuestión de acabados, darle una oportunidad a los efecto mate, que se ve ultraelegante. Labio superior grueso

Para lograr un equilibrio armónico en tu boca. Los expertos de Avon nude y difumínalo bien. Después, resalta el color de tu boca con un gloss con toque de color. Labios redondos

Son los que tienen el mismo ancho y alto en toda la boca, y sus bordes son redondeados. Cualquier color se adapta maravillosamente a esa forma. Pero, si buscas darle una mayor definición, te sugerimos maquillarlos con un labial de forma triangular, que te ayude a resaltar el arco superior y, posteriormente, rellenarlos con la parte ancha de la barra. Labio inferior grueso

Para darle balance, el truco está en aplicar unos toques de iluminador en el arco superior y, después de aplicar el color, poner una capa de gloss en la parte de arriba (evita presionar los labios al terminar para que el acabado no se disperse). Labios finos

Su apariencia es ligeramente plana, por lo que requerirás mucha precisión para pintarlos. Si ésta es tu forma, sí o sí debes delinearlos para enfatizar su contorno. También es aconsejable emplear glosses con efecto volumen. Lo mejor será que te alejes es de cosméticos con acabado mate o polvo.

Ahora que sabes cómo elegir el tono ideal y la forma correcta de resaltar tus labios, ¿te animas a lucir unos labios rojos perfectos? Si lo haces, dinos si notas la diferencia en tu look.