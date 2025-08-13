Suscríbete
5 cortes de pelo boho, el look de los 70 que te harán lucir muy elegante y moderna

Capas suaves, degrafilados, flequillos, estos estilos setenteros se reinventan para lograr un look moderno, femenino y único.

August 12, 2025 • 
Lily Carmona
5 cortes de pelo boho, el look de los 70 que te harán lucir muy elegante y moderna.png

Los cortes de pelo boho inspirados en los años 70 combinan naturalidad y elegancia, estos son los favoritos del momento.

Getty Images

En la década de los 70, el estilo bohemio se convirtió en sinónimo de libertad y expresión, lo vimos adoptado en la ropa y por supuesto, el cabello no fue la excepción. Inspirado en íconos como Jane Birkin, Stevie Nicks, Cher o Brigitte Bardot, este look se caracterizaba por capas suaves, flecos largos y un acabado natural que parecía despreocupado e improvisado. Las ondas sueltas eran un signo característico y el volumen no podía faltar en la melena para enmarcar el rostro.

El estilo boho, hoy, vuelve con su aire relajado como inspiración para las nuevas tendencias de cortes de pelo y estas son nuestras formas favoritas de llevarlo para vernos modernos y muy sofisticadas.

Long Layers con ondas suaves

Un clásico setentero: capas largas con movimiento. Este corte no solo aportaba cuerpo a la melena, también permitía que este luciera con un estilo romántico cuando se apostaba por estilizarlo con ondas suaves. Este corte favorece a quienes tiene el pelo largo o con una longitud media.

Fleco cortina

También conocido como “curtain fringe” es uno de los estilos más conocidos y característicos de la estética boho. Este flequillo abierto debe ir ligeramente degrafilado para suavizar los rasgos y aportar un aire juvenil sin comprometer la elegancia. Es muy versátil, ya fácil de peinar y va bien con pelo lacio o con ondas.

Photo of Cher

Cher un icono de la década de los 70 apostó en varias ocasiones por lucir un flequillo recto tipo cortina.

Michael Ochs Archives/Getty Images

Shag moderno

El shag es una muy buena forma de lograr un corte con inspiración en los 70. En su versión moderna sigue apostando por las capas estratégicas que no solo enmarcan el rostro, también aportan textura y movimiento. Si lo tuyo son los looks desenfadados, pero con melena cuidada y saludable, esta es la opción que estás buscando.

Midi boho

Una melena a la altura de los hombros con las puntas ligeramente defrafiladas para darle movimiento al pelo. Puedes apostar por él en su forma ondulada para lograr un look bohemio pero muy sofisticado. Además, este corte se adapta a cualquier tipo de pelo y es de fácil mantenimiento, incluso en climas húmedos, pues este puede ser un aliado al momento de buscar volumen y un efecto messy.

Corte boho recto

Otro de los cortes característicos de la década de los 70 es el corte recto, aquel que llegaba abajo del pecho y sin ningún tipo de volumen o degrafilado. La magia de esta melena radicaba en que por sí sola (y por su lago), lograba crear un efecto de volumen, dando como resultado un estilo semi pulido.

Los cortes de pelo boho inspirados en los años 70 combinan naturalidad y elegancia. A pesar de tener orígenes en el pasado, siguen funcionando bien, reinventándose para lograr estilos atemporales y modernos que se vuelven nuestros favoritos.

Cortes de cabello moderno
Lily Carmona
