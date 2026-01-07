Meghan Markle en problemas, este fue el imprevisto que enfrentó en su sitio web

Uno de los proyectos más importantes de Meghan Markle es su marca de estilo de vida As Ever, que no solo representa su orgullo, sino también una de sus principales fuentes de ingreso, y que recientemente enfrentó un fallo en su sitio web.

Esta falla mostró brevemente cifras de su inventario de productos individuales, lo que ha provocado una serie de especulaciones sobre las ventas reales y las proyecciones a futuro de la marca de la duquesa de Sussex.

El sitio web de la marca As Ever de Meghan Markle sufre fallo que muestra el inventario real

El pasado 6 de enero, el Daily Mail informó que los usuarios de Reddit descubrieron una solución alternativa que parecía mostrar cuántas unidades había disponibles para comprar artículos de la línea de estilo de vida de la Duquesa de Sussex, que se lanzó en 2025.

Algunos comentaristas en línea interpretaron las cifras como una señal de bajas ventas; sin embargo, expertos del sector explicaron a la revista People que ocurre lo contrario, pues los productos tienen una alta demanda y la marca ya se prepara para su expansión internacional.

Aunque el fallo técnico se ha resuelto, mostró brevemente totales de inventario que incluían aproximadamente 220.000 tarros de mermelada, 30.000 tarros de miel, 90.000 velas, 80.000 latas de chispas de flores y aproximadamente 70.000 botellas de vino en varias variedades, incluyendo brut, sauvignon blanc y rosé.

El éxito real de As Ever, la marca de estilo de vida de Meghan Markle

As Ever vende productos alimentarios estables como mermelada, té y miel, junto con velas y vinos, y una fuente con conocimiento interno del negocio afirma que las cifras de inventario apuntan al impulso de la marca, no a una desaceleración.

“Aunque es normal que una empresa no hable de datos de ventas, creo que es justo decir que el fallo que llevó a la revelación de estos datos apunta a un negocio que no solo tiene éxito, está volando, literalmente de la estantería”, dice la fuente.

En una entrevista reciente, Meghan mencionó sin querer una orden de compra de un millón de unidades para un solo producto.

“No hace falta ser un genio para darse cuenta de que lo que queda apunta a que una empresa está haciendo un éxito extraordinario”, continúa la fuente. “Ese gran pedido de stock formaba parte obviamente de los planes de expansión internacional de los que la duquesa ha hablado para la marca”.

La fuente afirma que, dado cómo evolucionan los productos, es probable que la empresa necesite aumentar aún más el stock para satisfacer la demanda. Como siempre, estará disponible en mercados internacionales adicionales.

En una entrevista exclusiva con la revista People en marzo de 2025, la duquesa de Sussex reflexionó sobre el lanzamiento de su marca y cómo percibe su papel en su formación.

“Me veo a mí misma como emprendedora y fundadora, y si la marca acaba siendo influyente, eso es genial”, dijo.

