Hailey Bieber rompe el internet con la lencería elegante que todas queremos lucir en San Valentín

Hailey Bieber volvió a colocarse en el centro de la conversación en el entorno digital, y esta vez no por una tendencia de belleza, un look urbano o unas uñas, sino por compartir una imagen que celebra el amor y el romance de forma refinada y cuidadosamente estilizada.

Como parte de la campaña de una importante firma internacional de lencería, la empresaria y modelo protagonizó una serie de imágenes que han revolucionado el internet por la carga de sensualidad, elegancia y el guiño directo a otra grande del modelaje en un entorno perfecto para celebrar San Valentín.

Hailey Bieber apuesta por la lencería elegante perfecta para San Valentín

A través de las redes sociales oficiales de la marca así como de la propia Bieber, las fanáticas de la modelo pudieron conocer los diferentes diseños que estarán disponibles para la temporada del amor y la amistad, donde el encaje, las transparencias, los bordados y los colores blanco, negro y rosa convivieron de forma armónica para hacerla lucir elegante, femenina y segura de sí misma.

El conjunto rojo de Hailey que querrás para San Valentín

Sin embargo, si hubo una elección que se robó los reflectores, sin duda alguna fue un conjunto rojo. Compuesto por unos pantis con resorte plisado y un top con tejido de transparencia con bordado de corazones, Hailey inspiró a más de una a apostar por un atuendo similar para esta temporada del amor.

La modelo apostó por un look rojo, una propuesta que nos inspira para el Día del amor y la amistad. Instagram @haileybieber

Un toque que destacó de este look, sin duda alguna, fue el cárdigan tipo torera con mangas globo, que no solo dotó al outfit de elegancia y feminidad, sino que también se convirtió en la prenda que queremos lucir con un total look rojo en nuestra cita romántica de San Valentín, pues las mangas seguramente elevan cualquier look y lo dotan de un aire romántico que está muy ad hoc a la temporada.

Hailey hace un homenaje a Gisele Bündchen

Por supuesto que el conjunto de la empresaria rompió el internet; sin embargo, otro factor que hizo que la campaña fuera todo un éxito fue el homenaje y guiño que Hailey realizó para otra gran figura del mundo del modelaje: Gisele Bündchen.

En 2001, la supermodelo brasileña participó en una campaña titulada “Think Pink”, perteneciente a la misma marca, donde protagonizó una icónica fotografía en la que se encontraba dentro del cajón de un mueble de madera vintage pintándose las uñas mientras usaba un conjunto de lencería rosado. 25 años después, Hailey recreó la imagen, apostando por otro conjunto y escenario, pero con la misma pose y acción que la modelo brasileña popularizó en el lejano 2021.

De esta forma, Hailey Bieber nos dejó clarísimo por qué es considerada una de las figuras más relevantes del mundo de la moda en la actualidad. Su conjunto de lencería rojo no solo fue inspirador sino que también elegante y San Valentín el pretexto perfecto para buscar algo similar para consentirnos con un cambio interior nuevo.