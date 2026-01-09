Portal mágico 11/01: 5 rituales poderosos para manifestar amor y a tu alma gemela

Si pensabas que, después de que iniciara el año, el último portal que tenías para manifestar había sido el 1/1/1, déjanos traer paz a tu alma y decirte que no, pues, si no pudiste hacer tus manifestaciones o declaración de intenciones a principios de mes, aún estás a tiempo para que el universo te escuche.

Si bien es cierto que el portal energético 1/1/1 permanecerá abierto hasta el 28 de enero, a lo largo de este habrá fechas especiales en las que podrás aprovechar la energía para manifestar. Este once de enero se abrirá el portal mágico 11/01, el cual tiene la intención de ayudarnos a alinear nuestros deseos profundos, nuestra energía, proyectos personales y conectar con el amor.

San Valentín se encuentra a unas semanas de distancia y no hay mejor momento para atraer a tu alma gemela que esta fecha tan especial. Aprovéchala y pon en práctica estos rituales poderosos para manifestar el amor.

Ritual de limpieza energético

Recuerda que antes de realizar cualquier manifestación es importante mantener nuestra energía limpia. Así que el primer ritual consiste en realizarte una limpieza energética, la cual puede realizarse a través de un baño con agua, un poco de sal y unas gotas de esencia floral.

Después de tomar tu ducha convencional, vas a preparar en un recipiente aparte esta mezcla, la cual vas a dejarla correr del cuello hacia abajo, visualizando cómo estás disolviendo viejas decepciones amorosas, cortando de una vez por todas con relaciones y vínculos tóxicos, despidiéndote de patrones que has repetido y soltando los miedos de abrirte a una nueva relación.

Es importante que dejes que esta agua se absorba y no la seques con una toalla. Una vez que estés lista, puedes proseguir a realizar los siguientes rituales.

Ritual de baño de sal con esencia. Pexels

Activación del amor propio

Antes de pedirle al universo un ser que nos ame, es importantísimo amarnos a nosotras mismas. Por esta razón, durante el portal 11/01 vas a dedicar todo el día a consentirte, es decir, pon orden en el espacio en el que habitas, cuida de tu cuerpo, elige ropa que te haga sentir bien, regálate flores, arréglate, etcétera. La intención de esta práctica es que generes un hábito de autocuidado en el que tú misma reconozcas tu valor como ser amado y te veas con ojos desde el amor antes de buscar que alguien te enseñe cómo amarte.

Recuerda que el amor verdadero y la media naranja no vienen a completarte, es simplemente una conexión en la que ambos caminarán y crecerán a la par.

Activa el amor propio antes de manifestar el de pareja. Pexels

Meditación para alinearte con tu alma gemela

Más que pensar en una persona en específico, pues recuerda que no tenemos el poder de influir sobre el albedrío del otro, este ritual nos invita a conectar con la idea de una relación que se alinee con lo que realmente buscamos en una pareja y lo que nosotras tenemos por ofrecer.

Recuerda que es importante ser coherente con lo que queremos y con la energía que estamos emitiendo. Una vez entendido este punto, dirígete a un lugar seguro en el que no puedas ser interrumpida y te encuentres en total silencio.

Respira profundamente y visualiza esa conexión que te está impulsando a ser tu mejor versión. Es importante que consideres que la atracción de este ritual debe basarse en la afinidad emocional y espiritual; por lo tanto, tendrás que dejar atrás discursos que vengan desde la necesidad de ser amada.

Aprovecha la energía para meditar y conectar con tu alma gemela. Pexels

Manifestación a través de la escritura

Este ritual consiste en escribir sobre una hoja de papel cómo te gustaría sentirte dentro de una relación. No te enfoques únicamente en la otra persona, sino en las experiencias emocionales que el vínculo te puede ofrecer, como sentir paz, tener complicidad, que exista el respeto y que sea un vínculo lleno de alegría.

Haz esta práctica el 11 de enero y guarda el papel hasta el 14 de febrero; es importante que recuerdes que todo lo que escribas en esta hoja debe estar narrado desde una perspectiva presente, como si ya lo estuvieras experimentando.

Escribe una carta para manifestar a tu amor ideal. Pexels

Ritual de intención con velas

A pesar de que este portal abre sus puertas en el mes de enero, podemos seguir manifestando conforme van acercándose los días al 14 de febrero. Para este ritual necesitarás una vela rosa o una blanca por cada viernes del mes; la intención es que al encenderlas agradezcas por ese vínculo sano y armonioso que estás experimentando, aunque este aún no llegue.

Por supuesto que la recomendación es no obsesionarte y dejar que el universo obre su magia y las cosas fluyan, pues solo él sabe cuándo es el momento indicado para permitirnos vivir ciertas experiencias.

Realiza el ritual de las velas para el amor. Pexels

Si estabas preocupada por no haber realizado ningún tipo de ritual a finales del año pasado y principios de este 2026, no te preocupes, pues enero sigue siendo un mes perfecto para realizar prácticas energéticas.

Si lo que deseas es conectar con la energía del amor para atraer a esa persona especial que muchos llamamos alma gemela, no dejes pasar la energía de este portal mágico 11/01 y aprovecha para conectar con tu energía, tu espiritualidad y el amor que tanto tiempo llevas buscando con estos rituales poderosos.