Bella Hadid sorprende al mundo al convertirse en madrina de XV años de su cuñada

Bella Hadid es una de las modelos más reconocidas a nivel mundial, no solo por su impecable carrera, sino también por ser un referente icónico de estilo, aunque recientemente, su vida personal fue quien tomara protagonismo. Y es que desde que comenzó su relación con Adán Bañuelos, la modelo nos ha sorprendido al abrazar las tradiciones mexicanas del jinete y su familia.

Recientemente, la hermana de él celebró su fiesta de XV años y Bella no solo atrajo la atención de los titulares internacionales por acudir a la celebración, sino también por formar parte de la ceremonia con un papel importante como madrina de la quinceañera.

Bella Hadid acude a la fiesta de XV años de su cuñada

La fiesta tuvo lugar en Texas, un estado con el que Bella tiene una fuerte conexión, pues fue aquí donde comenzó su relación con Adán. Desde el momento en que el romance inició, la modelo ha demostrado un genuino interés por las costumbres y la comunidad, dejándonos ser testigos de cómo se integra al estilo de vida tejano, así como al mexicano. Este evento no fue la excepción, pues Bella no solo acudió a la fiesta, sino que también fue elegida como madrina de la quinceañera, un rol que en muchas culturas simboliza apoyo, cariño y compromiso.

Durante la fiesta la modelo posó con su cuñada, quien lució dos hermosos vestidos de la marca Moda2000.

¿Qué significa que Bella sea madrina de su cuñada?

¿Te imaginas decir que tu madrina es nada más y nada menos que Bella Hadid? Bueno, pues para Bella Bañuelos ya es una realidad. Convertirse en madrina de una fiesta de XV años implica mucho más que solo estar presente en la fiesta. Para muchas familias, esta figura es muy importante y se reserva a personas sumamente especiales o cercanas.

Por supuesto que el hecho de que Bella se convierta en madrina de su cuñada fue una forma de hacerle entender el papel tan significativo que ocupa en la familia, así como el cariño que seguro más de un miembro debe sentir por ella. Que Hadid haya aceptado este rol representa lo importante que es también para ella ser parte de la familia Bañuelos.

De las pasarelas a las tradiciones mexicanas

Bella ha demostrado en los años recientes tener una filosofía de vida más humana y cercana. Sin faltar a su compromiso, pues a pesar de su padecimiento, los problemas de salud que ha enfrentado con el Lyme y la ansiedad que suele aquejarla, la modelo siempre busca un espacio en su agenda para participar en momentos cotidianos con entusiasmo.

Sus fans aseguran que su relación con Adán ha sido un factor importante que ha influido en esta versión más relajada de Bella, a quien estábamos acostumbradas a ver en pasarelas, el mundo de la fama y círculos más exclusivos.

Aunque no es nada elegante “meter presión” a una pareja para que se enlace su vida de manera más formal, no podemos negar que la participación de Bella Hadid en los quince años de su cuñada nos ha dejado fantaseando con el momento de verla casada y disfrutando aún más de las increíbles tradiciones que nuestra cultura y gente tienen por ofrecerle al mundo. ¿No estás enamorada de esta pareja? Porque nosotras ya nos declaramos superfan.