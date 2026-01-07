¿Qué tinte de pelo rejuvenece? Conoce los 3 colores de pelo más favorecedores a partir de los 50

A partir de cierta edad, el color de pelo deja de ser una cuestión de puro gusto y se convierte en un gran aliado que nos ayuda a favorecer nuestra imagen.

Para nada es un secreto que, conforme vamos avanzando en la edad, nuestra piel cambia, las facciones se modifican y la densidad de nuestro pelo, así como su pigmento natural, también se ven afectados. Es por esta razón que elegir el tinte de pelo adecuado puede marcar una enorme diferencia al momento de ayudarnos a proyectar una imagen más rejuvenecida y fresca.

Aunque en el mundo de la coloración capilar existen infinidad de tonos en tendencia, los cuales también te invitamos a probar, la realidad es que son tres los que resultan más favorecedores gracias a que son capaces de aportar luz, profundidad y naturalidad a nuestra imagen.

Si estás lista para probar alguno, revisa cuáles son los colores de pelo que tu melena necesita para verse radiante y así resaltar tu belleza natural.

Castaño avellana

Si estás buscando un tono que se vea natural y se adapte a la perfección a una piel madura sin endurecerla, tienes que probar el castaño o chocolate avellana. Este tinte de pelo pertenece a la familia de los colores cálidos con reflejos suaves que abarcan desde los dorados hasta los beige, los cuales ayudan a aportar profundidad y dimensión en la melena.

Este es un tono que ilumina la piel, es un gran aliado para disimular las canas con facilidad y puede adaptarse a distintas subtonalidades de piel.

Es perfecto para lucir sobre toda la melena o acompañar con algunas mechas como el balayage, u opciones más útiles como las babylights.

A pesar de que por sí solo es una opción altamente recomendable, las tendencias en coloración capilar apuestan por llevarlo con mechas más oscuras para darle un toque aún más moderno y lleno de vitalidad. Si te decantas por esta opción, vas a lucir una melena abundante y saludable.

Rojo Dark Cherry

Este color es una versión profunda y sofisticada del rojo tradicional. Recuerda que este año los tintes con apariencia artificial ya no se estarán utilizando, por lo que, si eres fanática del tinte rojizo, esta será la mejor alternativa para lucir un pelo joven y muy favorecedor. El dark cherry se caracteriza por combinar matices borgoña con cereza oscura, logrando un rojo profundo y muy elegante.

Gracias a esa oscuridad que tanto lo caracteriza, es un gran aliado para ocultar las canas; puede llevarse sobre una melena con base oscura, convirtiéndose en la opción de aquellas que buscan un cambio en su imagen, pero que no sea tan notorio, pues en apariencia el pelo luce oscuro; sin embargo, al exponerse ante la luz, principalmente la solar, sus destellos rojos hacen que la melena resplandezca de forma elegante y única.

Este tono tiene un efecto rejuvenecedor inmediato que, gracias a la subtonalidad caoba que tiene, ayuda a generar la ilusión de uniformidad sobre la piel, desviando también la atención de líneas de expresión que pueda haber sobre nuestro rostro.

Es un tinte muy versátil, pues puede adaptarse a cualquier estilo, textura y corte de pelo. Aunque suele favorecer a las pieles medias y claras, la realidad es que se ve impecable en cualquier tono de piel.

Rubio caramelo

Para las fanáticas de la melena rubia, este es uno de los tonos más aceptados para lucir sobre pieles maduras. Su base no es ni demasiado clara ni demasiado oscura, convirtiéndolo en la opción ideal para elegir como base de otras técnicas de coloración.

Por sí solo, mezcla matices de color miel, dorados y beige que ayudan a iluminar el rostro de forma natural mientras suavizan las facciones. Sin embargo, puede llevarse a la perfección con mechas Esspreso Martini, babylights e incluso balayage en un tono un poco más claro; lo importante es que estas técnicas recurran al efecto degradado para lograr un acabado natural en el que se simule que estos mechones forman parte del crecimiento natural de nuestra melena.

Recuerda que la clave de un pelo espectacular se encuentra en un buen cuidado de la melena, así que, aunque sean tonos de bajo mantenimiento, la recomendación siempre será acudir a tus retoques mensuales y al uso de mascarillas, así como de productos que ayuden a mantener el color vivo y vibrante durante más tiempo.

Ahora que ya conoces los tres colores de pelo más favorecedores para mujeres de 50, deja de buscar el tinte de pelo que rejuvenezca, pues el secreto se encuentra en tres tonos básicos.