Todo sobre los Emmys 2024, desde la lista de nominados hasta la fecha de la premiación

Desde los nominados hasta la fecha, ya se conocen los detalles de la 76ª edición de los Premios Emmy. La gala más importante de la Academia de Televisión de Estados Unidos donde se reconocen a las mejores producciones de la TV se realizará el domingo 15 de septiembre.

¿Quiénes son los candidatos? Faltan del ambiente mientras series como Shogun (con 25 nominaciones), The Bear (23), Solo asesinatos en el edificio (21) y True Detective: Noche polar (19) encabezan la lista de favoritas.

Pero, antes de pasar a la lista, es importante aclarar un par de puntos que pueden generar controversia:

¿Por qué hay dos ediciones en 2024? Aunque la ceremonia de los Premios Emmy suele celebrarse una vez al año, pero en 2024 tendremos dos ediciones. ¿Qué pasó en 2023? El año pasado, la industria del entretenimiento se vio afectada por la Huelga del Sindicato de Actores y Guionistas. Este evento provocó el aplazamiento de la entrega de los Emmys de ese año, que originalmente se iba a celebrar en septiembre, para el 15 de enero de 2024. Por eso, para normalizar el calendario de los premios la Academia de Televisión decidió mantener la edición de 2024 que ya estaba planeada para el 15 de septiembre de 2024.

¿Habrá dos entregas de premios idénticas? ¡No! Si bien ambas ediciones reconocen lo mejor de la televisión, cada una tiene su propia temporada de elegibilidad. La edición de enero de 2024 premió a las producciones emitidas entre junio de 2022 y mayo de 2023, mientras que la de septiembre de 2024 reconocerá las series y programas estrenados entre junio de 2023 y mayo de 2024.

¿Dónde ver la premiación? Siguiendo la tradición de años anteriores, ABC será la cadena encargada de la transmisión oficial de los Emmys 2024 en Estados Unidos. Sin embargo, es importante verificar con tu proveedor de televisión local para confirmar la disponibilidad de la señal en tu región. En televisión de paga: Sintoniza TNT para disfrutar de la transmisión en vivo de la ceremonia. En streaming: Vive la emoción al máximo con la transmisión en vivo y bajo demanda a través de Max.

¿Dónde se celebrará el evento? La ceremonia de los Emmys 2024 tendrá lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, un escenario emblemático de la industria del entretenimiento.

Emmys 2025: lista de nominados

¿Estará tu serie favorita?

Mejor serie de drama

The Crown

Mr. & Mrs. Smith

Fallout

Shogun

La edad dorada

Slow Horses

The Morning Show

El problema de los 3 cuerpos

Mejor actor protagonista (drama)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Idris Elba (Hijack)

Walton Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shogun)

Dominic West (The Crown)

Mejor actriz protagonista (drama)

Anna Sawai (Shogun)

Imelda Staunton (The Crown)

Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)

Carrie Coon (La edad dorada)

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon están nominadas por The Morning Show Archivo

Mejor serie (comedia)

Colegio Abbott

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Solo asesinatos en el edificio

Palm Royale

Reservation Dogs

Lo que hacemos en las sombras

Mejor actor protagonista (comedia)

Matt Berry (Lo que hacemos en las sombras)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Steve Martin (Solo asesinatos en el edificio)

Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)

Jeremy Allen White (The Bear)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs)

Mejor actriz protagonista (comedia)

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Maya Rudolph (Loot)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks)

Selena Gomez (Solo asesinatos en el edificio)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez están nominados por Only Murders in the Building, que está por estrenar una nueva temporada

Mejor TV Movie

Mr. Monk’s Last Case

La reina de los concursos

Rojo, blanco y sangre azul

La gran exclusiva

Unfrosted

Mejor miniserie

True Detective

Mi reno de peluche

Ripley

Fargo

Cocina con química

Mejor actor protagonista (miniserie o TV Movie)

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Mi reno de peluche)

Andrew Scott (Ripley)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud)

Los Emmys se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. (Instagram @iemmys)

Mejor actriz protagonista (miniserie o TV Movie)

Jodie FosterJodie Foster (True Detective)

Juno Temple (Fargo)

Brie Larson (Cocina con química)

Sofía Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud)

Mejor actor de reparto (drama)

Tadanobu Asano (Shogun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shogun)

Jack Lowden (Slow Horses)

Jonathan Pryce (The Crown)

Mejor actor invitado (drama)

Nestor Carbonell (Shogun)

Paul Dano (Mr. & Mrs. Smith)

Tracy Letts (Winning Time)

Jonathan Pryce (Slow Horses)

John Turturro (Mr. & Mrs. Smith)

Mejor actriz de reparto (drama)

Christine Baranski (La edad dorada)

Greta Lee (The Morning Show)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)

Selena Gomez está nominada para la próxima entrega de los Emmy Awards @televisionacad

Mejor actriz invitada (drama)

Michaela Coel (Mr. & Mrs. Smith)

Claire Foy (The Crown)

Marcia Gay Harden (The Morning Show)

Sarah Paulson (Mr. & Mrs. Smith)

Parker Posey (Mr. & Mrs. Smith)

Mejor dirección (drama)

Stephen Daldry (The Crown)

Mimi Leder (The Morning Show)

Hiro Murai (Mr. & Mrs. Smith)

Frederick E.O. Toye (Shogun)

Saul Metzstein (Slow Horses)

Salli Richardson-Whitfield (Winning Time)

Mejor guion (drama)

The Crown

Fallout

Mr. & Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

Mejor actor de reparto (comedia)

Lionel Boyce (The Bear)

Paul Rudd (Solo asesinatos en el edificio)

Paul W. Downs (Hacks)

Tyler James Williams (Colegio Abbott)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor actor invitado (comedia)

Jon Bernthal (The Bear)

Matthew Broderick (Solo asesinatos en el edificio)

Ryan Gosling (Saturday Night Live)

Christopher Lloyd (Hacks)

Bob Odenkirk (The Bear)

Will Poulter (The Bear)

Ryan Gosling está nominado por su participación en el programa Saturday Night Live. Archivo

Mejor actriz de reparto (comedia)

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Colegio Abbott)

Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbott)

Meryl Streep (Solo asesinatos en el edificio)

Mejor actriz invitada (comedia)

Olivia Colman (The Bear)

Jamie Lee Curtis (The Bear)

Kaitlin Olson (Hacks)

Da’Vine Joy Randolph (Solo asesinatos en el edificio)

Maya Rudolph (Saturday Night Live)

Kristen Wiig (Saturday Night Live)

Mejor dirección (comedia)

Randall Einhorn (Colegio Abbott)

Christopher Storer (The Bear)

Ramy Youssef (The Bear)

Guy Ritchie (The Gentleman)

Lucia Aniello (Hacks)

Mary Lou Belli (The Ms. Pat Show)

Mejor guión (comedia)

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

Christopher Storer y Joanna Calo (The Bear)

Meredith Scardino y Sam Means (Girls5eva)

Lucia Aniello, Paul W. Downs, y Jen Statsky (Hacks)

Chris Kelly y Sarah Schneider (The Other Two)

Jake Bender y Zach Dunn (Lo que hacemos en las sombras)

Mejor actor de reparto (miniserie o TV Movie)

Jonathan Bailey (Fellow Travelers)

John Hawkes (True Detective)

Robert Downey Jr.. (The Sympathizer)

Lamorne Morris (Fargo)

Tom Goodman-Hill (Mi reno de peluche)

Lewis Pullman (Cocina con química)

Treat Williams (Feud)

Naomi Watts, Demi Moore, Calista Flockhart, Diane Lane, Molly Ringwald y Chloe Savingny protagonizan ‘Feud: Capote vs the swans’. (HBO Max)

Mejor actriz de reparto (miniserie o TV Movie)

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Under the Bridge: el asesinato de Reena Virk)

Jessica Gunning (Mi reno de peluche)

Aja Naomi King (Cocina con química)

Diane Lane (Feud)

Nava Mau (Mi reno de peluche)

Kali Reis (True Detective)

Mejor dirección (miniserie o TV Movie)

Weronika Tofilska (Mi reno de peluche)

Noah Hawley (Fargo)

Gus Van Sant (Feud)

Millicent Shelton (Cocina con química)

Steven Zaillian (Ripley)

Issa López (True Detective)

Mejor guion (miniserie o TV Movie)

Mi reno de peluche

Black Mirror

Fargo

Fellow Travelers

Ripley

True Detective

Mejor serie de animación

Samurái de ojos azules

Bob’s Burgers

Scavengers Reign

Los Simpson

X-Men ’97

Lanzada en 1989, la serie animada Los Simpson cuenta con 35 temporadas.

Mejor espectáculo (en directo)

The Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show Starring Usher (CBS)

66th Grammy Awards (CBS)

The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady (Netflix)

Oscar (ABC)

76th Annual Tony Awards (CBS)

Mejor Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Mejor Reality

The Amazing Race (CBS)

Top Chef (Bravo)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

The Traitors (Peacock)

La Voz (NBC)

Mejor concurso

Celebrity Family Feud (ABC)

Jeopardy! (ABC)

Password (NBC)

El precio justo noche (CBS)

La ruleta de la suerte (ABC)