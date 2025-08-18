Kendall Jenner y su nueva mansión: ¿cuánto vale la lujosa casa?

Kendall Jenner ha hecho la inversión de su vida, pues el pasado mes de febrero adquirió una de las propiedades más exclusivas de Montecito, California, con impresionantes vistas al Océano Pacificos y a las hermosas montañas de Santa Ynez.

La nueva propiedad de la modelo le costó cerca de 23 millones de dólares, un pequeño costó para vivir rodeada de lujo y comodidad, además de rodearse de las celebridades más famosas de Hollywood.

La nueva mansión de Kendall Jenner en Montecito, California

La nueva mansión de Kendall tiene una historia repleta de estrellas, ya que durante varios años, fue propiedad de Ellen DeGeneres, y antes de la presentadora, también fue el hogar de la fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd, y del cofundador de Tinder, Sean Rad. Además de estar ubicada justo a lado de la icónica propiedad “Promised Land” de Oprah Winfrey.

La casa, que se encuentra en la cima de una cresta, es un complejo de seis acres que se construyó originalmente a mediados del siglo XIX y presenta el estilo arquitectónico español clásico.

¿Cómo es la nueva mansión de Kendall Jenner?

La nueva casa de Kendall está llena de lujos y tecnología; sin embargo, también incluye las casas de adobe más antiguas del condado de Santa Bárbara, que han sido renovadas para un uso moderno pero aún conservan muchas piezas originales.

La casa principal es una moderna residencia de estilo Monterey que cuenta con una enorme superficie de 15.000 pies cuadrados.

Además del impresionante interior, el área exterior con su piscina, jardines llenos de rosas, parios privados, las impresionantes vistas hacen que la casa del sur de California sea mágica.

La propiedad también cuenta con establos de caballos de grado profesional, ya que Kendall practica la equitación desde muy pequeña y es una de sus actividades favoritas, por lo que disfruta de lindos paseos a caballo dentro la propiedad que cuenta con los más exclusivos sistemas de seguridad.

Una de las fiestas más sonadas en la casa de Kendall, fue el cumpleaños número 28 de su hermana, Kylie Jenner, quien no dudó en compartir la lujosa propiedad en su perfil de Instagram.

