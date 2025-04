Este sería el fuerte deseo de Meghan Markle que pondría en jaque su relación con el príncipe Harry

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry se alejaron de la Familia Real Británica en 2020, los rumores sobre un posible divorcio no han dejado de sonar. Sin embargo, un experto en realeza reveló recientemente que ahora existiría una nueva tensión entre ambos y que ello estaría vinculado al deseo de la duquesa de Sussex en convertirse en una “celebridad millonaria”.

¿El príncipe Harry y Meghan Markle están en crisis?

En declaraciones recientes recogidas por medios británicos, Tom Bower, escritor y experiodista de la BBC aseguró que Markle no solo aspira a fama y seguridad financiera, sino también a una posición de poder que todavía no ha conseguido. “Tienen una crisis, Meghan quiere ser una celebridad multimillonaria y Harry no entiende ese mundo, aparte de (entender que) Meghan quiere ser famosa”, reveló.

Un experto en realeza asegura que Meghan Markle anhelaría convertirse en una “celebridad millonaria” Getty Images

Y mientras Meghan sueña con alcanzar con ese estatus, el pelirrojo príncipe permanece anclado emocionalmente a su pasado. De acuerdo con el autor, el duque de Sussex aún desea reconciliarse con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano, el príncipe William. Un objetivo que, en palabras de Bower, “es totalmente irrealista” debido a “la ira irreconciliable” que hay especialmente por parte del heredero al trono y su esposa, Kate Middleton.

La grieta se hace más visible porque, según relata Bower, Harry “no comprende” el mundo que Meghan busca conquistar. “Él ha vivido toda su vida sin preocuparse por el dinero, sin subirse al metro, sin saber lo que es buscar trabajo o tener un sueldo”, explica. En cambio, la exactriz de Suits viene de otro lugar: una mujer que luchó por abrirse paso en Hollywood. "(Meghan) ha trabajado muchísimo, ha luchado mucho y ha sido humillada constantemente, y quiere la seguridad de las finanzas y el estatus”, recalcó.

Meghan Markle lanzó hace poco su nueva marca “As Ever” IG: @meghan/@aseverofficial

Pero más allá de las heridas del pasado, lo que más inquieta es la distancia emocional y profesional que parece ampliarse entre ambos. Mientras Harry enfrenta una fuerte crisis institucional en su fundación Sentebale y batalla por mantener su estatus real en California, Markle lanza su marca As Ever, se vincula con grandes agencias de representación y, según se anticipa, prepara nuevos proyectos comerciales.

Por otro lado, Tom Bower, quien ya había causado revuelo en 2022 con su libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, asegura que en su próxima publicación habrá nuevas revelaciones sobre la pareja. Pero la más inquietante ya ha sido lanzada: el sueño de Meghan podría convertirse en la pesadilla de Harry, y quizás también en el punto de no retorno de un matrimonio que, desde el principio, desafió todas las reglas.