Esta es la fuerte opinión de Carlos III sobre Meghan Markle y su decisión de seguir utilizando su título real

Recientemente, Meghan Markle compartió un mensaje en el que se dirigía a ella con el título de “Su Alteza Real la duquesa de Sussex”, una manera errónea de llamarla, tomando en cuenta que la ex actriz ya no forma parte de la realeza desde 2020. Además, se reveló que tal acto habría provocado molestía en Carlos III, quien no está de acuerdo con que la esposa del príncipe Harry siga utilizando el título real que antiguamente le correspondía.

“La decisión no fue bien recibida por la realeza”, reveló una fuente cercana al Palacio ante el diario The Express, haciendo referencia al hecho de que Meghan Markle sigue sacando provecho de su antiguo título real.

¿Cuál es la forma correcta de llamar a Meghan Markle?

Aunque ya no reciben tratamiento de “Su Alteza Real”, el príncipe Harry y Meghan Markle conservan sus títulos de “duques de Sussex” y se dice que el rey Carlos III no tiene en sus planes despojarlos de ese nombramiento, el cual se les fue concedido por la fallecida reina Isabel II.

Meghan Markle y el príncipe Harry perdieron sus tratamientos de “Su Alteza Real” Getty Images

Según el experto real Phil Dampier la verdadera razón por la cual los duques de Sussex conservan sus títulos es porque el rey no quiere quitárselos. “Dudo que al rey Carlos le guste que Meghan haga referencias a la importancia de Sussex como su nombre, pero siempre he sentido que se muestra reacio a iniciar cualquier proceso para despojarlos a ella y a Harry de sus títulos”, sentenció el especialista.

Dampier asegura que el rey puede estar “reacio” a tomar la decisión de quitarle sus títulos a su hijo menor y a su nuera californiana, debido a que tiene el deseo de, algún día, sane su amarga ruptura con Harry.

Según informó The Sun , Dampier dijo: “Sería difícil hacerlo y no quiere empeorar la ruptura; espera que algún día pueda haber una reconciliación con su hijo”.

Carlos III permitió a Meghan Markle y al príncipe Harry conservar sus títulos de duques Getty Images

Asimismo, es preciso recordar que al casarse con el hijo menor de Carlos III, Meghan abandonó oficialmente el apellido Markle y ahora no tiene un apellido oficialmente.

Tal y como lo acota el Daily Mail, los miembros de la realeza suelen utilizar sus títulos en lugar de sus apellidos, lo que significa que el nombre de Meghan es oficialmente Meghan, duquesa de Sussex.

A sus hijos Archie y Lilibet se les concedieron los títulos de príncipe y princesa tras la muerte de la Reina Isabel y dejaron de apellidarse “Mountbatten-Windsor”.

Ahora, alejada de la vida real, Meghan ha confirmado que la familia ha incorporado su título como apellido, por lo que ahora es correcto llamarla “Meghan Sussex”.