Revelan qué piensa realmente el príncipe Harry sobre las fotos de sus hijos en las redes sociales de Meghan Markle

Meghan Markle regresó a Instagram a principios de este 2025, después de haber permanecido inactiva en esa red social por más de tres años. Desde entonces, la duquesa de Sussex no ha dejado de hacer promoción a su nuevo programa de Netflix, “With Love, Meghan”, ni tampoco su recientemente lanzada marca de estilo de vida, “As ever”.

En casi todas las publicaciones que la duquesa ha hecho recientemente se observan guiños sutiles a sus dos hijos, Archie y Lilibet, cuyo rostro aún permanece en secreto. Sin embargo, aunque Meghan ha procurado mantener la privacidad de los niños, todo parece indicar que el príncipe Harry no está de acuerdo en que la californiana muestre sutilmente a los pequeños en redes sociales.

Meghan Markle ha mostrado sutilmente a la princesa Lilibet @meghan

“Harry no está entusiasmado con esto”, afirmó el periodista Matt Wilkinson en un episodio del podcast de The Sun “A Right Royal Podcast”. “Harry preferiría mucho más que sus hijos no fueran vistos. Él no quiere que los fotografíen. Él tiene la idea de que si los saca de Montecito, habrá una horda de nosotros ahí afuera tratando de tomar fotografías de sus hijos. Por cierto, ese no es el caso”, dijo el experto real.

Por otro lado, Wilkinson afirmó que Meghan tiene una idea diferente. “Creció en California y una vez dijo que le gustaría tener un estilo de vida más californiano, llevarlos a la playa, salir, hacer cosas. Ella no quiere ocultarlos”, agregó el experto.

¿Cómo son las últimas fotografías en las que Meghan Markle muestra a sus hijos?

Una de las fotografías recientes de los hijos del príncipe Harry que más ha causado furor entre los seguidores reales es aquella donde Meghan se observa sosteniendo a Lilibet mientras Archie la abraza dulcemente en la pierna.

Meghan Markle sube constantemente fotografías al lado de Archie y Lilibet Instagram @meghan

En esa misma foto, tomada en el jardín, se muestra a Lilibet y Meghan sosteniendo cestas para recoger fruta. Destaca también el vibrante cabello rojo de ambos niños, el cual, evidentemente, heredaron de su padre.

Otro detalle que destaca de la fotografía es que Meghan y su hija de tres años llevan sombreros de paja a juego, mientras que Archie lleva vaqueros oscuros.

La publicación, que, como ya es costumbre, no muestra los rostros de los príncipes, fue titulada de la siguiente manera: “Cada día es una historia de amor” junto con un emoji de una paloma de la paz.

También, el pasado 20 de marzo, para celebrar la entrada oficial de la primavera, Meghan se atrevió a mostrar una tierna instantánea en la que se observa el cuerpo de Lilibet y se avista uno de los pies de Archie, dos guiños que dejaron completamente enternecidos a los internautas.

Meghan Markle publicó esta fotografía de sus hijos para recibir la primavera @meghan

“¡Salud por el primer día de primavera!”, tituló Meghan su tierna foto, en la cual se observan los dos pequeños príncipes de Sussex llevando en sus manos una canasta llena de fresas frescas.

Por el momento, muchos de los seguidores de los Sussex esperan que pronto sean publicadas por la propia Meghan imágenes más explícitas de los niños, tomando en cuenta que poco a poco la duquesa ha ido publicando más detalles de su vida privada. Entonces, no se descarta que a corto o mediano plazo el mundo entero pueda conocer imágenes del rostro de los nietos menores de Carlos III, lo cual seguramente dará mucho de qué hablar, debido a que se generarán debates sobre a quién o quiénes se parecen más los niños.