Suscríbete
Belleza

7 cortes de pelo en capas y antiedad que toda mujer de 50 necesita este otoño para adelgazar caras redondas

El otoño 2025 llega con una tendencia clara: los cortes de pelo en capas vuelven a ser protagonistas, no solo por su movimiento y frescura.

August 10, 2025 • 
Karen Luna
Los cortes de pelo de las mujeres francesas

7 cortes de pelo en capas y antiedad que toda mujer de 50

Getty Images

Hay cortes de pelo que no solo cambian tu look, también cambian cómo te ves y cómo te sientes. Este otoño 2025, las capas son las reinas de la temporada: ligeras, rejuvenecedoras, además capaces de afinar el rostro sin pasar por el bisturí y si tienes la cara redonda, te van a encantar porque estilizan al instante, mientras aportan ese aire fresco que todas buscamos a los 50.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez

1. Long Layered Bob

El long bob con capas largas estiliza el rostro y da movimiento al cabello. Queda increíble con puntas pulidas o con ondas suaves para un look más relajado.

2. Capas con flequillo cortina

Este flequillo es mágico porque abre el rostro, suaviza facciones y disimula frente ancha. Combinado con capas, te regala volumen en la parte superior y quita peso a los lados.

3. Shaggy moderno

Si tu pelo es fino o buscas algo más desenfadado, el shaggy es tu corte. Capas desordenadas que aportan frescura y un toque juvenil sin parecer que lo intentaste demasiado.

4. Capas largas con ondas suaves

El combo perfecto para las que aman la melena larga, las capas desde la altura de la barbilla afinan las mejillas, y las ondas marcan ese efecto visual de rostro más delgado.

5. Midi con puntas desfiladas

Ni muy corto, ni muy largo, el corte midi con puntas desfiladas es ideal para el día a día. Favorece, es fácil de peinar y tiene ese punto de sofisticación que no pasa de moda.

6. Wolf cut suave

La versión más elegante del wolf cut combina capas cortas y largas, creando un marco favorecedor para el rostro. Perfecto para quienes quieren algo moderno sin pasarse de arriesgado.

7. Capas invisibles

Si no quieres que tu corte grite “me acabo de cambiar el pelo”, esta es tu opción. Las capas invisibles dan forma y movimiento sin que se note demasiado el trabajo de tijera.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Emma Watson.png
Belleza
5 peinados para pelo corto que rejuvenecen y disimulan la papada
July 01, 2025
 · 
Karen Luna

Porque cumplir 50 no significa renunciar a un cabello que te haga sentir guapa, sino elegir el corte que trabaje a tu favor… y este otoño, las capas están listas para hacerlo.

corte de pelo corte de cabello Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
El día que Carlota de México enfrentó a las cortes europeas por amor.png
Realeza
El día que Carlota de México enfrentó a las cortes europeas por amor
August 10, 2025
 · 
Lily Carmona
Uñas con frutas, la tendencia minimalista y colorida que dominará en todos los diseños de manicure.png
Belleza
Uñas con frutas, la tendencia minimalista y colorida que dominará en todos los diseños de manicure
August 10, 2025
 · 
Lily Carmona
Estos son los tonos que dominarán la moda este otoño 2025 y favorecen a pieles latinas y maduras.png
Moda
Estos son los tonos que dominarán la moda este otoño 2025 y favorecen a pieles latinas y maduras
August 10, 2025
 · 
Lily Carmona
¡Adiós maquillaje cuarteado! Este es el secreto para una piel de porcelana a partir de los 35.png
Belleza
¡Adiós maquillaje cuarteado! Este es el secreto para una piel de porcelana a partir de los 35
August 10, 2025
 · 
Lily Carmona