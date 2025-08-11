7 cortes de pelo en capas y antiedad que toda mujer de 50 necesita este otoño para adelgazar caras redondas

Hay cortes de pelo que no solo cambian tu look, también cambian cómo te ves y cómo te sientes. Este otoño 2025, las capas son las reinas de la temporada: ligeras, rejuvenecedoras, además capaces de afinar el rostro sin pasar por el bisturí y si tienes la cara redonda, te van a encantar porque estilizan al instante, mientras aportan ese aire fresco que todas buscamos a los 50.

1. Long Layered Bob

El long bob con capas largas estiliza el rostro y da movimiento al cabello. Queda increíble con puntas pulidas o con ondas suaves para un look más relajado.

2. Capas con flequillo cortina

Este flequillo es mágico porque abre el rostro, suaviza facciones y disimula frente ancha. Combinado con capas, te regala volumen en la parte superior y quita peso a los lados.

3. Shaggy moderno

Si tu pelo es fino o buscas algo más desenfadado, el shaggy es tu corte. Capas desordenadas que aportan frescura y un toque juvenil sin parecer que lo intentaste demasiado.

4. Capas largas con ondas suaves

El combo perfecto para las que aman la melena larga, las capas desde la altura de la barbilla afinan las mejillas, y las ondas marcan ese efecto visual de rostro más delgado.

5. Midi con puntas desfiladas

Ni muy corto, ni muy largo, el corte midi con puntas desfiladas es ideal para el día a día. Favorece, es fácil de peinar y tiene ese punto de sofisticación que no pasa de moda.

6. Wolf cut suave

La versión más elegante del wolf cut combina capas cortas y largas, creando un marco favorecedor para el rostro. Perfecto para quienes quieren algo moderno sin pasarse de arriesgado.

7. Capas invisibles

Si no quieres que tu corte grite “me acabo de cambiar el pelo”, esta es tu opción. Las capas invisibles dan forma y movimiento sin que se note demasiado el trabajo de tijera.

Porque cumplir 50 no significa renunciar a un cabello que te haga sentir guapa, sino elegir el corte que trabaje a tu favor… y este otoño, las capas están listas para hacerlo.

