5 tonos de uñas francesas que rejuvenecen las manos y no son aburridas

El manicure francés es ese básico al que todas recurrimos cuando buscamos lucir unas manos frescas, que se adapten a cualquier estilo u ocasión, o cuando de plano no tenemos idea de qué diseño o color aplicar sobre nuestras uñas. A pesar de que es uno de los favoritos por su característico color blanco, hay días en los que deseamos darle un refresh que nos permita lucir diferentes. En los últimos años, hemos sido testigos de versiones más renovadas de estas uñas que hacen que nuestras manos no solo se vean juveniles y sofisticadas, también renovadas y elegantes.

El truco está en mantener una base natural y sustituir el blanco por colores que favorezcan nuestro tono de piel para un efecto luminoso, estos son los tonos de uñas francesas que harán ver tus uñas muy classy.

Pink french

El color rosa siempre será sinónimo de feminidad y elegancia. Apostar por un color rosa pastel, pero con subtonalidad cálida, no solo hará que luzcas un manicure divertido, también se verá pulcro y prolijo dando como resultado unas uñas muy elegantes.

Francés grey

Si estás buscando unas uñas elegantes, y que salgan del canon de “lo clásico”, sí o sí debes apostar por un french grey. Esta alternativa apuesta por lucir una base traslúcida, pero con subtono gris sobre la que irá el francés blanco. Esta idea es para aquellas que buscan un toque de color pero sin salirse de la categoría de lo elegante.

Francés en V con glitter

Una alternativa muy divertida y única para lucir unas uñas elegantes es apostar por una versión con glitter. La idea de este diseño es lograr un manicure francés V con una punta en color blanco y la otra en el tono de glitter de tu preferencia.

Francés pistache

El verde pistache no solo es un color elegante, es un tono que está en tendencia este año. Apostar por él en un francés definitivamente elevará tu manicure a la categoría de sofisticación extrema. Puedes lucirlo en acabado glossy o apostar por agregar un toque de polvo cromo perlado para que tus uñas luzcan más elegantes.

French cat eye + cromo

El efecto cat eye es una alternativa elegante y moderna de lucir unas francesas creativas y únicas, especialmente si apuestas por tonos rosados. Tus manos no solo se verán elegantes, también lucirán femeninas, sofisticadas y con un diseño único. Puedes agregar un toque de efecto cromo para marcar la media luna del francés y darle ese toque classy a tus uñas.

Para que estos tonos cumplan con su efecto rejuvenecedor, recomendamos apostar por uñas en forma almendra o cuadrada, pues es en estas formas que el trazo y los colores ayudarán a crear la ilusión visual de manos alargadas y femeninas.

Las uñas francesas siguen siendo sinónimo de elegancia, adaptarlas a colores frescos o en tendencia no comprometerá esta característica así que no tengas miedo de arriesgarte y probar alguno de estos tonos con los que no solo lucirás un manicure moderno, también portarás unas uñas favorecedoras y juveniles.