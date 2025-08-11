¡3 millones de libras esterlinas! Así fue la lujosa renovación de votos de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Cuando de trata de la familia Beckham, el lujo es un elemento vital y significativo. Brooklyn, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, y la actriz Nicola Peltz han renovado sus votos en una ceremonia íntima pero elegante.

A través de sus redes sociales, la pareja decidió compartir con el mundo el momento en el que se juraron amor eterno por segunda vez, resaltando el atuendo de Nicola, sus anillos, el lugar y una gran ausencia que aumenta los rumores de un posible distanciamiento con un lado de la familia.

Una boda íntima pero elegante

El pasado 2 de agosto, Nicola y Brooklyn decidieron renovar su amor en un evento que reunió únicamente a la familia de la actriz y modelo. El escenario para este romántico enlace fue en la mansión del condado de Westchester que el padre de Nicola, Nelson Peltz, tiene en Nueva York.

Para esta renovación, Nicola volvió a portar un hermoso vestido blanco de novia, sin embargo, no fue cualquier vestido, sino el vestido de bodas de su madre.

El modelo apuesta por una estética boho y una apariencia vintage, romántica y femenina. A pesar de que el vestido originalmente lleva mangas a los hombros, Nicola apostó por modificarlo para lucirlo con un escote de hombros que dejaban caer de forma elegante las mangas francesas abultadas. Acompañó el vestido con una elegante coleta sobre la que lució su velo, un tocado floral y que estuvo a cargo del estilista Orlando Pita.

Nicola también apostó una vez más por su par de anillos de boda que se estima tienen un precio de 1.8 millones de dólares. Por parte de la decoración del evento resalta el altar, que en fotos exclusivas compartidas a través de su perfil de Instagram, compartieron demostrando la decoración protagonizada por flores blancas, mismas que acompañaron su ramo de flores.

Nicola apostó por lucir en segundas nupcias con Brooklyn Beckham el vestido de bodas de su madre. Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Algunos medios estiman que, a pesar de que la ceremonia se llevó de forma íntima, se estima que tuvo una inversión similar a sus primeras nupcias, las cuales tuvieron un costo aproximado de 3 millones de libras, sin embargo, hasta el momento ni los novios ni los familiares involucrados han salido a compartir esta información.

La ceremonia fue oficiada por el empresario, Nelson Peltz, quien compartió con People que la razón de estas segundas nupcias fue por el gusto de tener “una experiencia realmente hermosa”. Otra de las cosas que llamaron la atención en la realización de esta ceremonia fue la ausencia de los Beckham, alimentando los rumores de una enemistad entre ambas familias.

La ausencia de los Beckham

Desde la unión de esta pareja, mucho se ha especulado sobre la postura de David y Victoria respecto al matrimonio de su hijo mayor. Recordemos que uno de los rumores más fuertes sobre una rencilla familiar fue durante las primeras nupcias de los jóvenes, donde se especula que Nicola rechazó el uso de un diseño de Victoria para su boda, siendo esta una de las principales razones, sumada a los estilos de vida tan diferentes que ambas familias levan, desacuerdos y la influencia que Nicola, se presume, ejerce sobre Brooklyn.

Aunque nada es confirmado, lo que sí se conoce es que a este evento no acudieron los familiares de Brooklyn, y de acuerdo con algunos medios internacionales, los Beckham se encontraban de paseo en yate durante estas segundas nupcias de su hijo mayor. Por supuesto, esta situación solo logró aumentar las sospechas.

Mientras estas especulaciones aumentan y el silencio de los Beckham se hace presente, Nicola Peltz y su esposo, Brooklyn Beckham, celebraron por segunda vez su boda, declarando que esta unión la harían una y otra vez, en esta y todas las vidas.