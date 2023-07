De novia incómoda a reina de Inglaterra: así fue el verdadero camino de Camilla Parker

Camilla Parker no sólo es el amor de la vida de Carlos III, ha sido su confidente y su esposa por casi 20 años. Pocas mujeres en el mundo han sido tan juzgadas como ella. Y es que Camilla Parker Bowles fue “la otra mujer” en la ruptura matrimonial del siglo y nunca dejará de ser comparada con Diana, la icónica princesa de Gales.

Al elegir amar a Carlos es lógico que la vida de Camilla haya cambiado de manera dramática. No sólo ha sido acosada por la prensa, sino que su carácter y su imagen han sido atacados sin tregua, pero ha sabido atravesar la tormenta hasta consolidar su posición como la integrante femenina de mayor rango en la familia real británica.

El viaje ha sido largo para la mujer de la que, se dice, el rey Carlos III se enamoró al instante cuando se conocieron en sus veintes. Y aunque le llevó tiempo recibir la bendición de la reina Isabel II y en sus últimos años la monarca fue inequívoca en su apoyo a Camila, es posible que la nueva reina consorte nunca logre la aceptación total del público. “En cierto modo, me sobrepongo y sigo adelante. Hay que continuar con la vida”, expresó Camilla en una entrevista a principios de este año, palabras que reflejan el carácter del cual está hecha.

Casarse con el heredero al trono de Inglaterra no era el futuro previsto para Camilla Rosemary Shand, quien nació el 17 de julio de 1947. Su familia era de clase alta y estaba bien relacionada; sin embargo, no era de la realeza. Eso sí, ella creció en un ambiente amoroso, y solía jugar con su hermano y su hermana en una pintoresca finca familiar en Sussex. A su padre, Bruce Shand, un oficial retirado del ejército, le gustaba leerle cuentos antes de dormir, y su madre, Rosalind, llevaba a los niños a la escuela, a múltiples actividades y a la playa. Camilla, sin duda, tuvo una infancia muy diferente a la de Carlos, quien pasó largos periodos de tiempo sin sus padres mientras ellos viajaban por el mundo. Shand se convirtió en una chica “extrovertida y alegre” con “ansias de vivir”, confesó uno de sus biógrafos. Camilla asistió a la prestigiosa Queen’s Gate School en South Kensington, cuyos alumnos incluyen a personalidades como Nigella Lawson, Lily Allen y Florence Pugh. No obstante, sus padres la sacaron de ahí a los 16 años para que terminara sus estudios en Mon Fertile en Suiza.

Su educación europea le enseñó las habilidades necesarias para casarse con un ‘hombre adecuado’, como era común entre las chicas de clase alta en ese momento. Era muy popular y se sabe que desde mediados de los 60 tuvo una relación intermitente con un oficial de caballería llamado Andrew Parker Bowles.

Cuenta la leyenda que Carlos, de 22 años, acababa de terminar un romance. Y Camilla, de 23 años, había sido traicionada por su novio, Andrew Parker Bowles, allegado al príncipe y ahijado de la reina madre que, además, había salido con la princesa Ana, hermana de Carlos. Camilla, enfurecida por el engaño, aprovechó la oportunidad y le pidió a Lucía Santa Cruz –hija del embajador de Chile en Reino Unido y que, por cierto, había salido con Carlos– que los presentara. Su intención era darle celos a Andrew Parker y tal vez tener una aventura. Pero el príncipe Carlos realmente se enamoró de ella y acosó a Camilla con cartas de amor y largas llamadas nocturnas.

Camila no era como las típicas chicas del círculo de Carlos. En lugar de lucir divina en vestidos y zapatos lujosos, ella prefería las sillas de montar y lucir botas de soldado, con tan sólo unas gotas de maquillaje. Ella y Carlos compartían su amor por los caballos, los perros y la caza; incluso les gustaban los mismos programas de radio de comedia. En poco tiempo surgió un romance vertiginoso. Es así como en noviembre de 1972, Carlos ya tenía planes de pedirle a Camilla que se casara con él, pero no se atrevió al darse cuenta de que la familia real no aprobaría su unión. No era el momento adecuado, además él tenía una carrera en la Marina, por lo que se embarcó en un despliegue de ocho meses en el extranjero a fines de 1972. Camilla entendió que no tenía futuro con él. Y como su ex, Andrew Parker Bowles, tampoco tuvo oportunidad de relacionarse con la familia real, ya que en la primavera de 1973 Andrew terminó con la princesa Ana, regresó a los brazos de Camilla. Carlos se molestó mucho cuando se enteró en el periódico, en marzo de 1973, del compromiso de Camila y Andrew. Según testigos presenciales, lloró durante seis horas y se encerró en una cabaña.

Ella tiene un gran sentido del humor y la capacidad de hacer que el público con el que interactúa se sienta cómodo. Hoy día patrocina poco más de 90 organizaciones benéficas y defiende causas que involucran la alfabetización, la osteoporosis, los perros de rescate y el apoyo a las víctimas de abuso doméstico. De acuerdo con la autora Kathy Lette, “Camila es feminista, es la líder de Women of the World y hace campaña por los derechos de las mujeres y los derechos educativos de las niñas”.

Además, es una abuela muy cariñosa, tanto que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, hijos de los príncipes de Gales William y Kate, la conocen como su “Gaga”. Sí, a lo largo de 17 años de matrimonio con Carlos, Camilla ha demostrado su compromiso con la casa real. Pasó de ser la amante real a reina consorte de Inglaterra y continuará comprometida con múltiples causas, pero sobre todo seguirá siendo incondicional del ahora rey Carlos III y la compañera que en contra del mundo entero él eligió. Carlos y Camila se han amado por poco más de 50 años y hoy día se encuentran ante un nuevo reto: llevar la corona de Inglaterra con gracia.