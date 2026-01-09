Antonela Roccuzzo hace este ejercicio para tener un abdomen plano a los 35 +

Tener un abdomen plano después de los 35 ya no va de obsesionarse con el espejo ni de matarse a hacer abdominales todos los días. Va de mover el cuerpo de forma inteligente, y eso es justo lo que hace Antonela Roccuzzo en sus entrenamientos. Lejos de rutinas extremas, ella apuesta por ejercicios funcionales que trabajan todo el cuerpo… y uno de los más interesantes es el Sled Push.

El ejercicio que Antonela Roccuzzo sí incluye en su rutina

Si alguna vez la has visto entrenar, sabes que Antonela no busca atajos, su estilo es con fuerza, constancia y movimientos que realmente sirven. El Sled Push, que básicamente consiste en empujar un trineo con peso, parece sencillo a primera vista, pero en cuanto lo intentas entiendes por qué funciona tan bien.

Mientras empujas, el abdomen se mantiene activado todo el tiempo. ¡No hay forma de “hacer trampa”! El core trabaja para sostener el cuerpo, las piernas hacen fuerza y la respiración se vuelve clave. Es un ejercicio completo, de esos que dejan sensación de trabajo real.

Por qué este ejercicio ayuda a un abdomen más plano después de los 35

A partir de los 35, el cuerpo cambia, la grasa abdominal se vuelve más terca y los ejercicios de impacto ya no siempre son la mejor idea. Aquí es donde el Sled Push tiene ventaja porque no golpea las articulaciones, pero sí exige al abdomen profundo, ese que sostiene la pancita incluso cuando estás de pie o sentada.

Además, al involucrar varios grupos musculares, ayuda a quemar más energía que un ejercicio aislado. No es magia, es fisiología; más músculos trabajando, mejores resultados.

Algo que me encanta de Antonela es que su abdomen no se ve rígido ni forzado, se ve firme y natural. Eso tiene mucho que ver con ejercicios como este, que fortalecen desde dentro. El Sled Push no promete un abdomen plano de un día para otro, pero sí construye un cuerpo fuerte, funcional y real.

