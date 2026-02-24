‘Clean girl nails’: 5 diseños inspirados en este manicure que querrás llevar a la oficina

El mundo de las uñas nos ofrece una cantidad asombrosa de propuestas para decorar nuestras uñas mes con mes, logrando que estas permanezcan impecables y creativas todo el año. Sin embargo, muchas veces buscamos apostar por algo discreto que nos permita llevar algo versátil que combine con cualquier entorno y atuendo.

La nueva tendencia de uñas son las ‘clean girl nails’, las cuales apuestan por cumplir con los requisitos anteriormente mencionados. Así que si estabas buscando ideas con menos decoración para llevar durante estos días en los que ya pasaron las fechas que ameritaban una decoración muy elaborada, no dudes en considerar estos diseños inspirados en el manicure que querrás llevar a la oficina.

Uñas almendra glazed

El efecto glaseado llegó como una tendencia propuesta por Hailey Bieber para quedarse como uno de los diseños de uñas más populares. Este diseño no solo dota a las manos de una apariencia sofisticada y elegante, sino que también es la opción perfecta para aquellas que aman llevar sus uñas arregladas sin tener que recurrir a decoraciones maximalistas o elementos cargados.

Realizarlas es sumamente sencillo, pues únicamente recurrirás al uso de una base nude e incluso un gel fortalecedor, sobre los que vas a aplicar una capa de efecto cromo o espejo en color perla.

Micro french degradado

El microfrancés es otra técnica de decoración y manicure que se adapta a la perfección al estilo clean girl. No solo es sumamente sofisticado y elegante, sino que también resulta la opción perfecta para aquellas que aman el estilo minimalista.

Para lograrlo, tendrás que recurrir al uso de un gel constructor blanco con el que vas a trazar la característica punta del francés tradicional y sobre ella vas a colocar una capa de gel constructor rosado o rubber gel. Recuerda que el trazo de la media luna debe ser muy delgado para lograr recrear el estilo micro y que logre obtener esa apariencia difuminada en el borde de las uñas.

Uñas efecto ojo de gato

El cat eye sigue dominando las tendencias de uñas y apostar por él en unas uñas minimalistas es posible, pues no solo se ha convertido en el material perfecto para lograr diseños de uñas muy elaborados, sino también para llevar de forma discreta.

Para esta propuesta tendrás que recurrir a la forma almendra si eres amante de las uñas largas; por el contrario, perfectamente puedes colocarlo sobre unas uñas cortas. El secreto para que este luzca natural y con un efecto clean es apostar por tonos rosados o duraznos que se asemejen al color de base de nuestra uña natural.

Uñas cortas efecto espejo

El efecto espejo, también llamado cromo, se ha posicionado como una de las tendencias de uñas más utilizadas recientemente. Con él también es posible lograr un estilo limpio y minimalista, pues su gama de tonos abarca desde los muy oscuros y pigmentados hasta los translúcidos efecto aurora.

Para esta propuesta tendrás que recurrir a esta última gama, apostando por un efecto translúcido con reflejo azul o rosado, pues este es el que dará a tus uñas el toque delicado de brillo que hará que resplandezcan, pero se vean elegantes.

Uñas coreanas

Aunque las uñas coreanas suelen apostar por diseños con glitter y piedras, es posible lograr un diseño minimalista y de estilo clean con ellas. Para esta propuesta vas a tener que recurrir al uso de un gel ojo de gato con partículas pequeñas en las cuales no se aprecian líderes por nada del mundo. El consejo es apostar por un tono beige dentro de la gama de los nude para lograr un efecto natural que no deposite un color sólido muy fuerte como base.

Una vez que actives las partículas, asegúrate de decorar con alguna piedrita o brillante pequeño y estarás lista para llevar unas uñas minimalistas elegantes.

Aunque este año las propuestas también han apostado por los diseños maximalistas, las ‘Clean girl nails’ llegan para posicionarse como las grandes favoritas para apostar por diseños delicados y naturales. Si estabas buscando propuestas para tu próxima cita con el manicurista, no olvides considerar estos 5 diseños inspirados en este manicure que querrás llevar a la oficina.