La infanta Sofía irrumpe en la recepción del Día de la Hispanidad: su debut marca su nueva etapa real

La infanta Sofía está por vivir este 12 de octubre uno de los momentos más importantes como figura real. El Día de la Hispanidad llegará como la oportunidad de hacer su debut en el evento como una royal mayor de edad y es por ello que su regreso está siendo tan esperado, pues por primera vez, ambas hijas de los reyes participarán juntas como miembros adultos de la familia real, marcando el inicio de una nueva etapa en su papel institucional.

El debut institucional de Sofía

Desde su infancia, la infanta Sofía ha mantenido un perfil más discreto en comparación con su hermana, pero su aparición en el acto central del Día de la Hispanidad confirma la intención de los reyes Felipe y Letizia de que comience a asumir un rol más activo como figura real. Hasta ahora, Sofía había acompañado a su familia en eventos como los Premios Princesa de Asturias o los Premios Princesa de Girona, pero desde hace unos años, no había participado en el tradicional saludo en el Palacio Real, uno de los momentos más exigentes en el calendario de la casa real.

A diferencia de años anteriores, en los que su ausencia se debió a sus estudios internacionales, Sofía viajará desde Forward College, donde cursa su primer año universitario, para sumarse al evento. Su participación supone un paso más en su integración a la vida institucional y una señal de continuidad generacional dentro de la monarquía.

Entre la naturalidad y la presión mediática

La infanta Sofía estrechará su mano con cientos de personas en este evento, situación que podría atemorizarla un poco, pues, aunque está acostumbrada a la atención de las asistentes como sucesiones durante sus pasadas visitas en Mallorca o Marivent, la hija menor de los reyes de España aún muestra cierta inseguridad ante las multitudes. Especialmente ahora que la atención mediática estará sobre ella, pues muchos ya esperan con ansia ver el papel que tomará en su faceta como adulta y como compañera de su hermana, la futura reina.

Una joven con proyección dentro de la Corona

Los reyes Felipe y Letizia han dejado claro que desean que Sofía tenga una participación activa dentro de la institución; es por ello que su formación profesional, así como su carácter, están enfocados a convertirla en un valioso elemento en el proceso de modernización de la Casa Real.

En las próximas semanas, su presencia volverá a cobrar relevancia durante los Premios Princesa de Asturias 2025, donde la familia real retomará su cita anual en Oviedo, donde se espera que Leonor emita el discurso de la ceremonia de entrega, siendo esta una oportunidad para ver de nuevo a las hermanas reunidas con sus padres, incluso con la reina Sofía.

El debut de la infanta Sofía en la recepción del Día de la Hispanidad marcará un antes y un después en su papel público. La joven, que hasta hace poco mantenía un perfil bajo, comienza a dar pasos firmes dentro de la agenda institucional, acompañando a su familia a compromisos mucho más representativos.