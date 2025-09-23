Así es la lujosa suite estudiantil de 1,090 euros donde vivirá la infanta Sofía durante su primer año en Lisboa

La infanta Sofía de Borbón ha dado un paso decisivo en su vida académica y personal al mudarse a Lisboa, donde cursará su primer año universitario. Si bien es cierto que el curso para la hija menor de los reyes de España comenzó el pasado 8 de septiembre con un curso introductorio, las clases como tal arrancaron de forma oficial el pasado lunes 22 de septiembre. Para esta nueva etapa, Sofía estará viviendo en una residencia estudiantil cuyo importe mensual ronda los 690 hasta los 1.090 euros mensuales.

El nuevo hogar de Sofía

La facultad en la que Sofía realizará su primer año universitario se encuentra en la Rua das Flores, en Chiado, una de las zonas más lujosas e intelectuales de Lisboa. Sin embargo, en sus periodos de descanso o fin de clase, Sofía residirá en Xior Benfica. A pesar de que esta residencia le ofrecerá a la joven royal un espacio propio, pues contará con habitación propia con cama y escritorio, en contraposición a su internado en Inglaterra, tendrá que compartir las áreas comunes con sus demás compañeros.

Este complejo estudiantil se encuentra a 30 minutos de la universidad, muy cerca del Parque Florestal de Monsanto.

¿Cómo es la suite de la infanta Sofía?

De acuerdo con reportes de varios medios europeos, las habitaciones de esta residencia cuentan con una superficie de entre 13 y 20 m², incluyen todos los gastos, cuentan con baño privado, cocina compartida, wifi y seguridad 24/7.

Además, los alumnos, incluida ella, tienen acceso a la lavandería, el gimnasio, la sala de estudio y a un jardín privado.

La sede portuguesa de esta institución cuenta con salas de estudio, una biblioteca, cocina e incluso una sala de meditación, así como una amplia terraza, todo distribuido en un perímetro de 550 m².

Forward College apuesta por una educación basada en el coworking, por lo que Sofía tendrá la oportunidad de convivir con sus compañeros en actividades grupales como clubes, los cuales se crean a partir de gustos en común. De acuerdo a lo reportado por medios españoles y el mismo sitio de la universidad, los alumnos de generaciones pasadas han disfrutado de clubes de surf, running o fotografía.

¿Qué le depara a Sofía en el futuro?

La infanta Sofía se encuentra cursando el primer año de la carrera de Relaciones Internacionales. Recordemos que Forward College cuenta con sede en tres países diferentes, por lo que la vida universitaria de la joven royal se verá alternada. Para este curso se tiene previsto que Sofía tome vacaciones por Navidad el 19 de diciembre, de las cuales regresará el 11 de enero para finalizar el curso el próximo mes de junio.

Una vez que culmine su primer año, el cual tiene un costo aproximado de 18.500 euros, la hija menor de Felipe y Letizia emprenderá un vuelo con destino a París, en la segunda sede de Forward College, para residir en la Ciudad Internacional Universitaria. Terminado este curso, llegará a Kreuzberg, en Berlín, para culminar su carrera universitaria.

La infanta Sofía inicia de esta forma un capítulo lleno de retos y oportunidades, en un entorno diseñado para apoyar su crecimiento académico y profesional, dotándola de la experiencia necesaria para el futuro de la corona española.