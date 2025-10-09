Taylor Swift nos enseña a llevar la minifalda con botas para ir a la oficina en otoño

Taylor Swift volvió a demostrar por qué es una de las celebridades más imitadas en temas de estilo. En una reciente salida por Nueva York, la cantante de “The Tortured Poets Department” apostó por un look sofisticado, femenino y perfectamente otoñal. Un outfit que, más allá de su toque “swiftie”, es una inspiración real para vernos profesionales y con estilo en los días fríos.

El look otoñal de Taylor Swift que queremos copiar

La intérprete de “Style” apareció con un conjunto que parece sacado de una guía de moda para quieren equilibrar lo clásico y lo actual. El suéter negro de cuello alto aporta estructura, estiliza la figura y mantiene el aire sofisticado, mientras que la minifalda de cuadros con pliegues añade movimiento y un toque juvenil, evocando esas vibras preppy que Taylor ha sabido reinterpretar con mucha elegancia.

Las botas altas color camello fueron la pieza clave de su look con un tono cálido que combina con todo y que aporta ese punto chic que eleva el conjunto sin hacerlo ver demasiado formal. Lo que más nos gusta es que el largo de las botas ayuda a alargar visualmente las piernas, un truco que jamás falla.

Cómo llevar minifalda y botas al trabajo sin perder elegancia

Lo que hace tan inspirador el look de Taylor es la armonía entre lo moderno y lo discreto, porque no es un outfit arriesgado, pero sí lleno de intención. Si quieres recrearlo, hay algunos tips que funcionan siempre:

Elige faldas con estampados neutros (como cuadros o tonos tierra), fáciles de combinar con suéteres lisos.

(como cuadros o tonos tierra), fáciles de combinar con suéteres lisos. Las botas altas deben ser de líneas simples y tacón medio o bajo para mantener la comodidad en la oficina.

deben ser de líneas simples y tacón medio o bajo para mantener la comodidad en la oficina. Agrega accesorios mínimos, como aretes pequeños o una bolsa estructurada; el outfit ya habla por sí solo.

El estilo “swiftie” que conquista el otoño

Este look nos confirma que Taylor lleva años probándonos que la elegancia no está peleada con la comodidad. Con su combinación de básicos atemporales, logra un conjunto versátil que puedes usar en el trabajo, en una comida o incluso en una cita después de la oficina.

Además, esta fórmula es ideal para los días de entretiempo, cuando aún no hace tanto frío pero ya se siente el espíritu del otoño. ¡Si duda uno de los atuendo que vamos a usar los próximos días!

