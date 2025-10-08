Demi Moore impacta con el flequillo antiedad que rejuvenece a los 60 y más

Demi Moore volvió a encender las redes con una serie de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, donde luce más radiante que nunca. A sus 62 años, la actriz demostró que la elegancia no está peleada con la sencillez y que, a veces, solo hace falta un pequeño cambio para verse renovada.

En las imágenes, Moore aparece con un flequillo largo y suave, de esos que caen con naturalidad sobre la frente y se abren al centro como si no quisieran robar protagonismo, pero terminan haciéndolo. El resultado es un look fresco, relajado y con ese toque francés que parece hecho para ella.

Un detalle que transforma todo

Quienes la siguen desde hace años saben que Demi siempre ha tenido un estilo impecable. Pero este flequillo tiene algo distinto que ilumina su rostro y le da un aire juvenil, sin que pierda su fuerza ni su elegancia. Es el tipo de cambio que no busca llamar la atención, sino resaltar lo mejor de una misma.

El estilo que todas queremos probar

Este tipo de flequillo se está volviendo uno de los más buscados porque favorece a cualquier edad y tipo de rostro. No necesita mantenimiento complicado y tiene esa versatilidad que permite usarlo tanto con ondas sueltas como con un recogido bajo. Es sofisticado sin esfuerzo, justo como Demi.

Más allá del cambio estético, lo que enamora es su actitud, pues Moore irradia calma, confianza, además de una belleza tranquila que parece venir de adentro. No intenta parecer más joven, simplemente se ve feliz y eso, sin duda, es lo que más la rejuvenece.

