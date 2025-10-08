Suscríbete
Belleza

Demi Moore impacta con el flequillo antiedad que rejuvenece a los 60 y más

El nuevo corte de pelo de Demi Moore del que todo el mundo está hablando.

October 07, 2025 • 
Karen Luna
Dieta de Demi Moore

Demi Moore impacta con el flequillo antiedad que rejuvenece a los 60 y más

Getty Images

Demi Moore volvió a encender las redes con una serie de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, donde luce más radiante que nunca. A sus 62 años, la actriz demostró que la elegancia no está peleada con la sencillez y que, a veces, solo hace falta un pequeño cambio para verse renovada.

También puedes leer:
Cameron Diaz
Belleza
¿Quieres quitarte años? Conoce los 6 cortes bob que más rejuvenecen
June 10, 2025
 · 
Alondra Alvarez
La actriz Naomi Watts llega a la tercera cena anual de Caring For Women de la Fundación Kering en The Pool el 9 de septiembre de 2024.jpg
Belleza
Estos son los cortes de pelo mas frescos para el calor del verano 2025
June 12, 2025
 · 
Alondra Alvarez

En las imágenes, Moore aparece con un flequillo largo y suave, de esos que caen con naturalidad sobre la frente y se abren al centro como si no quisieran robar protagonismo, pero terminan haciéndolo. El resultado es un look fresco, relajado y con ese toque francés que parece hecho para ella.

Un detalle que transforma todo

Quienes la siguen desde hace años saben que Demi siempre ha tenido un estilo impecable. Pero este flequillo tiene algo distinto que ilumina su rostro y le da un aire juvenil, sin que pierda su fuerza ni su elegancia. Es el tipo de cambio que no busca llamar la atención, sino resaltar lo mejor de una misma.

El estilo que todas queremos probar

Este tipo de flequillo se está volviendo uno de los más buscados porque favorece a cualquier edad y tipo de rostro. No necesita mantenimiento complicado y tiene esa versatilidad que permite usarlo tanto con ondas sueltas como con un recogido bajo. Es sofisticado sin esfuerzo, justo como Demi.

También puedes leer:
selena gomez diseño de uñas
Belleza
Selena Gomez lució el mejor manicure de verano 2025 para mujeres con manos pequeñas: cómo recrearlo en casa
June 09, 2025
 · 
Andrea Columba
nape bob
Belleza
¿Por qué el nape bob es ideal para mujeres +40 que quieren verse más jóvenes? 4 beneficios de este elegante corte
June 10, 2025
 · 
Andrea Columba

Más allá del cambio estético, lo que enamora es su actitud, pues Moore irradia calma, confianza, además de una belleza tranquila que parece venir de adentro. No intenta parecer más joven, simplemente se ve feliz y eso, sin duda, es lo que más la rejuvenece.

Demi Moore corte de pelo Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Cortes de pelo con volumen 5 estilos que rejuvenecen y aportan elegancia a los 50.png
Belleza
Cortes de pelo con volumen: 5 estilos que rejuvenecen y aportan elegancia a los 50
October 07, 2025
 · 
Lily Carmona
Guillermo y Estefanía de Luxemburgo cómo fue su historia de amor que comenzó como un secreto.png
Realeza
Guillermo y Estefanía de Luxemburgo: cómo fue su historia de amor que comenzó como un secreto
October 07, 2025
 · 
Lily Carmona
El estreno de “Frankenstein” se viste de Dior Mia Goth deslumbra con un vestido negro de la nueva colección (1).png
Moda
El estreno de “Frankenstein” se viste de Dior: Mia Goth deslumbra con un vestido negro de la nueva colección
October 07, 2025
 · 
Lily Carmona
Novio de Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2
Moda
Anne Hathaway deja claro que la playera black metal con stilettos dominarán el otoño 2025
October 07, 2025