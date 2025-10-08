Príncipe William rompe el silencio: una sola mención a Harry que dice más de lo que parece

Fue en el 2020 cuando el príncipe William marcó un claro distanciamiento con su hermano, cuando el príncipe Harry decidió abandonar sus deberes reales para mudarse a California junto a su esposa Meghan Markle.

La relación se fracturó aún más tras las declaraciones del duque de Sussex sobre su vida en el palacio y la publicación de su libro biográfico, ‘Spare’, donde también menciona a Kate Middleton.

Para los expertos en realeza, la breve mención del príncipe William sobre Harry en su reciente entrevista, dice mucho más de lo que parece sobre su relación actual.

Te podría interesar: El príncipe William rompe el silencio sobre Harry y promete cuidar a George pase lo que pase

¿Qué dice la mención del príncipe William sobre el príncipe Harry de su relación?

Durante su extensa conversación con Eugene Levy para su serie ‘The Reluctant Traveler’, William mencionó una sola vez a su hermano Harry, cuando habló de su infancia y cómo quiere cometer los mismo errores de sus padres, Diana y Carlos.

“Espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado en las que Harry y yo tuvimos que crecer. Y haré todo lo que pueda para asegurarme de que no retrocedamos en esa situación”, dijo el heredero al trono.

Los expertos aseguran que esta mención que hizo William sobre Harry, dice mucho más de lo que parece, pues es evidente que no pretende hablar más de su hermano y su cuñada, Meghan Markle.

“Son claramente parte del pasado”, declara a People el historiador Robert Lacey, autor de ‘Batalla de Hermanos’. “Habló de su hermano en el pasado, como parte de su vida, no del futuro”.

Este sería el destino de la complicada relación entre el príncipe William y su hermano Harry Getty Archivo

¿Eugene Levy tenía prohibido preguntar sobre el príncipe Harry?

El actor y presentador de The Reluctant Traveler, Eugene Levy, dice que nada estaba prohibido cuando conoció al Príncipe William en Windsor, incluidos Harry y Meghan.

“No me dijeron que no podía preguntar nada”, declaró a los periodistas. “Pero no tenía ningún interés en preguntar... Es un tema muy delicado”.

Sin embargo, el biógrafo real Andrew Morton, autor de Winston and the Windsors, dice : “Si quieres que el príncipe hable abiertamente, evita preguntar por su hermano”.

Por otra parte, la biógrafa real, Sally Bedell Smith, asegura que William ha sido muy abierto en su entrevista, marcando un antes y un después en la manera en cómo se manejaba la monarquía ante la prensa: “evitar las discusiones sobre problemas emocionales con la esperanza de que desaparecieran”.

William quiere hacer pequeños, pero grandes cambios en la monarquía cuando sea rey, pero para mucho, ya ha comenzado a ser diferente.

