El príncipe William rompe el silencio sobre Harry y promete cuidar a George pase lo que pase

La vida del príncipe William y el príncipe Harry estuvo llena de un sin fin de protocolos reales muy estrictos; sin embargo, lo que más marcó su infancia fue el divorcio de sus padres y la muerte de su madre, la princesa Diana.

Con 16 y 14 años respectivamente, los príncipes ya había pasado por experiencias muy duras, y esta es sin duda, la razón de que William como futuro rey, ha decidido hacer cambios profundos en la monarquía cuando llegue al trono, para evitar que su hijo George, que también será rey, tenga que pasar por lo mismo que él.

Fue durante su conversación con Eugene Levy para el episodio del 3 de octubre de ‘The Reluctant Traveler’, que el príncipe William reflexionó sobre su dura infancia y cómo piensa evitar que su hijo pase por situaciones similares.

Todo comenzó cuando Levy le preguntó sobre el futuro de su hijo George de 12 años, como futuro rey del Reino Unido.

“Es una pregunta interesante y de gran importancia. Porque hay muchas cosas que considerar al respecto. Pero, obviamente, quiero crear un mundo en el que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hacemos, un mundo y un trabajo que realmente impacten positivamente la vida de las personas”, dijo el heredero al trono.

El príncipe de Gales está consciente de que para poder crear un mejor mundo, también debe modernizar la institución a la que pertenece, y eso implica hacer cambios.

“Eso tiene una salvedad: espero que no volvamos a algunas de las prácticas del pasado, en las que Harry y yo tuvimos que crecer, y haré todo lo que pueda para asegurarme de que no retrocedamos en esa situación”, continuó el príncipe William.

El príncipe William recordó al príncipe Harry

Durante toda la conversación con Levy, este fue el único momento en el que el príncipe William mencionó a su hermano menor, el príncipe Harry, pues desde el 2020, los hijos de la princesa Diana y el rey Carlos III, se han mantenido distanciados.

Aunque el príncipe Harry ha intentado acercarse a su hermano, William ha mantenido silencio, pues aseguran que se siente dolido con algunos de los comentarios que hizo el duque de Sussex sobre él y su esposa Kate Middleton.

