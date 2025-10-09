Dos looks, una lección de estilo: Máxima de Holanda demuestra cómo llevar plumas y transparencias con elegancia

Máxima de Holanda se caracteriza por ser una de las royals que más se atreve en cuanto a estilismos de moda, la reina consorte apuesta siempre por colores y estampados vibrantes que sabe lucir siempre con elegancia.

Sus más recientes looks son prueba de ello, pues en un solo día demostró cómo llevar las transparencias y las plumas con elegancia, en dos nuevos looks atrevidos y coloridos que la hicieron brillar.

Máxima de Holanda demuestra cómo llevar transparencias con elegancia

El pasado 8 de octubre, Máxima de Holanda visitó la ciudad de Utrecht en los Países Bajos para participar en el lanzamiento de una plataforma digital dedicada a la salud mental de jóvenes de entre 16 y 25 años.

Para la ocasión, la reina consorte vistió un look monocromático en azul marino de la firma Natan, una de sus grandes favoritas, que destacó por una blusa con mangas raglán, confeccionada en tela muselina de seda fluida con transparencias y cuello alto.

La blusa con transparencias la combinó con un traje sastre del mismo color y un abrigo de paño que llevó sobre los hombros, un bolso clutch del mismo tono.

Máxima de Holanda impacta con look monocromático y transparencias en azul marino Patrick van Katwijk/Getty Images

Máximo de Holanda pasa de las transparencia a las plumas

Por la noche, Máxima se trasladó a la ciudad de Breda, donde asistió a la cena de ganadores del Premio Rey Guillermo I, donde vistió un look completamente diferente, pero igual de impactante.

La reina consorte cambió el azul por un tono más llamativo, apostó por un vestido camisero midi de satén en color burdeos, en corte fluido y ceñido a la cintura con un cinturón del mismo tejido.

El vestido destacó por sus sofisticados puños adornados con plumas que daban un aire glamuroso y delicado, demostrando gran elegancia. Máxima completó su look con salones a juego y un bolso de mano en tonos similares, mientras llevaba el cabello suelto y unos pendientes largos que añadían luz al conjunto.

Máxima de Holanda luce el vestido burdeos con plumas perfecto para el otoño Patrick van Katwijk/Getty Images

La agenda de Máxima de Holanda aún no ha terminado, pues a lo largo de la semana les esperan más compromisos, en los que seguramente volverá a brillar con estilismo atrevido y elegante.

