Charlène de Mónaco o Kate Middleton: qué royal gastó más en ropa el 2023

Además de poder usar espectaculares tiaras en ocasiones especiales, la realeza posee otro tesoro: ¡su guardarropa! Durante el 2023, Máxima de Holanda, Letizia de España y Charlène de Mónaco nos sorprendieron con outfits de impacto, ¿sabes cuánto gastó la monarquía en ropa?

Lucir como princesa o, literal, reina tiene un costo, en ocasiones las cifras no son materia de cuento infantil, sino relato de terror. Para ilustrar el punto te contamos quién es la que pagó el precio promedio por prenda más alto: Eugenia de York. La sobrina del rey Carlos III compró 35 piezas que, en promedio, costaron más de 7 mil dólares estadounidenses (poco más de 125 millones de pesos mexicanos por artículo).

Desde 2017 se publica “How Much is it All Worth?!”, la ya tradicional lista se está volviendo en referente obligatorio, está realizado a partir de las puntuales anotaciones de Sarah Williams, experta en realeza, y Heaven LeeMiller, fashionista. Juntas lanzaron el sitio UFO no More donde, cada año, recopilan anotaciones sobre qué estrenaron las personalidades de la realeza, calculan su costo y lo presentan en una completa lista.

¿Quién gastó más en ropa?

Tercer lugar: Kate Middleton

Conserva el tercer lugar por segundo año consecutivo, dentro de la lista con 19 personalidades de la realeza. Kate Middleton (41 años), a lo largo del 2023, nos sorprendió derrochando estilo durante sus actos oficiales y encuentros con mandatarios de Estado.



Número de piezas nuevas : 135

: 135 Número de piezas no identificadas : 8

: 8 Precio promedio por pieza: Mil dólares (998.73 euros)

por pieza: Mil dólares (998.73 euros) Total general: 121,345.50 dólares (110,859.32 euros)

Kate Middleton pagó mil dólares en promedio por las prendas que estrenó el 2023. AFP

Segundo Lugar: Eugenia de York

El año pasado ocupaba la posición 18 de las 19 enlistadas, pero este año rompió record al ser la segunda royal que gastó más en su imagen, cuando, siendo honestos, no es la que más actos oficiales encabeza. Además, la hija del príncipe Andrés (cuyo nombre vuelve a ocupar titulares por el caso Epstein) pagó el costo promedio más alto por prenda.



Número de piezas nuevas : 35

: 35 Número de piezas no identificadas : 1

: 1 Precio promedio por pieza: 7,406.19 dólares (6.766,18 euros)

por pieza: 7,406.19 dólares (6.766,18 euros) Total general: 214,779.72 dólares (196219.33 euros)

Eugenia de York es la hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson Getty Images

Primer lugar: Charlène de Mónaco

Por segundo año consecutivo, Charlène de Mónaco, la princesa de los ojos tristes, encabeza la lista de royals que más dinero invierte en su guardarropa. Aunque compró cuatro veces más la cantidad de prendas de Eugenia, el costo en total es una cantidad impresionante.



Número de piezas nuevas : 155

: 155 Número de piezas no identificadas : 18

: 18 Precio promedio por pieza: 3,255.93 dólares (2974.57 euros)

por pieza: 3,255.93 dólares (2974.57 euros) Total general: 406,992.33 dólares (371,821.71 euros)

Cuadro de honor

En la categoría de quiénes estrenaron más prendas hay un empate entre la princesa heredera Victoria de Suecia y la reina Letizia, con 162 prendas cada una, aunque en total la heredera al trono de Suecia pagó más de 67 mil dólares y la soberana de España pagó poco más de 65 mil dólares.

Las creadoras de la UFO No More aclaran cómo logran redactar la lista: “Para ser objetivos, tomamos la decisión de utilizar únicamente el valor minorista total de las piezas para no mostrar parcialidad. Estos números deben verse como el costo minorista de sus nuevas piezas, en lugar de la cantidad exacta que gastaron personalmente”.

Sarah y Heaven puntualizan: “A primera vista, nuestros cálculos son el valor de la ropa de la realeza y, en teoría, lo que nos costaría a usted o a mí comprarla. Sin embargo, no estamos diciendo que estos cálculos sean lo que gastaron específicamente las damas de la realeza, ya que no podemos verificarlo”.

En el puesto número 12 de las royals que gastaron una millonada en guardarropa está Letizia de España Getty Images

Lista de compras

El listado de las royals que más gastaron en ropa durante el 2023 incluye:



Princesa Charlene de Mónaco Princesa Eugenia de York Princesa Kate de Gales Princesa Beatriz de York Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo Duquesa Meghan de Sussex Duquesa Sofía de Edimburgo Princesa Olimpia de Grecia Princesa Sofía de Suecia Princesa heredera Marie-Chantal de Grecia Princesa heredera Victoria de Suecia Reina Letizia de España Reina Máxima de Holanda Reina Matilde de Bélgica Princesa heredera Mette-Marit de Noruega Princesa heredera Mary de Dinamarca Princesa Madeleine de Suecia Gran Duquesa hereditaria Estefanía de Luxemburgo Princesa Marie de Dinamarca

Si te habías preguntado, cuánto dinero en realidad gasta la realeza en ropa, la respuesta es que son cifras millonarias. Sin embargo, queda por saber cuántos billetes en realidad salen de sus carteras.