¿Cómo el hijo ilegítimo de Alberto de Mónaco pretende volverse una figura pública aceptada?

Contrario a la sobriedad que en ocasiones suele aparentar, el mundo de la realeza es todo un nido de conjeturas polémicas, las cuales tarde a temprano salen a relucir en todos los medios, afectando favorable o negativamente la imagen de quienes protagonizan las historias. Ejemplo de este planteamiento son todos los casos de “hijos ilegítimos” que existen dentro de los árboles genealógicos de las distintas casas reales europeas, entre los que se encuentra el caso de Alexandre Grimaldi, el descendiente producto de la infidelidad cometida por Alberto de Mónaco.

Resulta interesante de este caso que, a pesar de que la etiqueta de “bastardo” que podría acarrear a Alexandre durante toda su vida, el joven a decidido hacer caso omiso a las etiquetas y por el contrario, busca encontrar un lugar como personaje público dentro de la vida estadounidense y europea, de acuerdo a lo relatado por él mismo en una entrevista concedida a la revista británica Tatler.

Dando sus primeras declaraciones en solitario, el joven, de tan solo 20 años de edad, dio a entender que tiene planes de mudarse a Nueva York y ahí empezar una carrera como una figura mediática que represente a Mónaco ante el mundo.

Alexandre Grimaldi comienza a trazar su figura como representante de Mónaco

Alexandre Grimaldi ha presumido de tener una gran relación con su padre y una vida tranquila @alexandregrimaldi_

En la entrevista citada, el ilegítimo “royal” reveló algunos detalles acerca de cómo es la relación con su padre, quien aún se mantiene casado con Charlene, describiendo su convivencia como “normal”.

“Con mi padre todo va bien, empezamos a vernos mucho más. Durante las vacaciones pasamos mucho tiempo juntos. Es una relación muy buena” Alexandre Grimaldi para Tatler

“Estamos todos muy unidos. De hecho, tenemos un grupo de mensajes de texto. Tenemos discusiones sobre quién es mejor: Erling Haaland o Mbappé. Mi hermana es más del equipo Mbappé, pero los chicos son más de Haaland”, fueron algunas de las simpáticas declaraciones que el joven hizo con respecto a la dinámica que lleva con su hermana, quien también nació fuera del matrimonio, y su padre.

Sin embargo, la soltura y seguridad con la que Alexandre dio acercamiento a su vida privada ha desatado conjeturas entre los analistas de la realeza, quienes aseguran que el hijo producto del affair de Alberto con una azafata busca ganar adeptos que lo apoyen en su nuevo camino como celebridad “real”.

Alexandre Grimaldi ha llevado una vida normal… hasta ahora

Alexandre ha desmostrado su gusto por adentrarse en la vida de celebridades, retratándose con famosos jóvenes, como Jaden Smith, hijo de Will Smith @alexandregrimaldi_

La entrevista también revela cómo, a pesar del escándalo, el hijo de Alberto de Mónaco pudo crecer en un ambiente libre de presiones y sin las responsabilidades que ser un royal legítimo implica.

“Ha sido fácil porque no estaba demasiado en el ojo público. No me ha afectado tanto. Ahora sí que va a ser interesante, ser más mediático, mostrar más mi cara y estar ligado a mi familia”, es lo que ha dicho el joven respecto a las polémicas que han manchado la imagen de su padre y reforzando su intención por figurar en los titulares de los próximos años como un representante de Mónaco, aunque sin un título real que lo avale.