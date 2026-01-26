Charlène de Mónaco deslumbra en su cumpleaños 48 con un mono de 3 mil euros y joyas de diamantes

Este 25 de enero, la princesa Charlène de Mónaco celebró su cumpleaños número 48, con una felicitación de la Casa Real que ha dejado claro por qué es una de las mujeres más elegantes y sofisticadas de la realeza europea.

Charlène, que ocupa el segundo lugar entre las royals que más gastó en ropa durante el 2025, también ha demostrado tener un estilismo elegante y sofisticado, luciendo en cada evento real estilismo que inspiran y no pasan desapercibidos.

El mono de 3 mil euros y las joyas de diamantes de Charlène de Mónaco en su cumpleaños 48

Hasta el momento, no se sabe cómo celebró la princesa su cumpleaños; sin embargo, la Casa Real de Mónaco ha compartido una imagen junto a lindas palabras de felicitación, donde Charlene luce un look radiante.

Para la felicitación institucional, se utilizó una fotografía tomada en una cena de gala por el décimo aniversario de la Fórmula E en Mónaco, donde Charlène aparece serena y elegante, acompañada de un mensaje breve y sobrio que le desea un feliz cumpleaños: “Un muy feliz cumpleaños a S.A.S. Princesa Charlene”.

Charlène de Mónaco reafirmó su estilo con un elegante mono de Elie Saab en tono blanco marfil, de líneas depuradas y un volante asimétrico como único acento. Un diseño reciente del diseñador, valorado en torno a los 3.000 euros.

La princesa completó su look con un clutch dorado de Louis Vuitton, salones metalizados, un recogido pulido y pendientes de diamantes, combinando piezas clásicas de su armario con nuevos acentos para un estilismo elegante y equilibrado.

Charlène de Mónaco entre las mujeres de la realeza que más gasta

En 2025, Charlène de Mónaco se posicionó como la segunda royal europea que más gastó en moda, con un desembolso de 244.483 euros, según el ranking de UFO No More. Solo fue superada por Olympia de Grecia.

El gasto en ropa de la princesa Charléne ascendió a 244.483 euros: “Con su predilección por Ralph Lauren, Oscar de la Renta y Zimmermann, no es de extrañar que ocupe ese lugar en la lista”, añaden desde de la mencionada web.

