Del flequillo coreano al cortina: 5 cortes de pelo que sí quedan bien con fleco

El flequillo se ha convertido en uno de los recursos más efectivos cuando buscamos renovar nuestro look sin tener que sacrificar el largo de la melena. Aunque hay mujeres que aún consideran que este estilo es algo arriesgado, es importante mencionar que este año será una gran herramienta para rejuvenecer, enmarcar el rostro y proyectar una imagen más femenina, así como moderna.

Ya sea que optes por el flequillo coreano o te decantes por versiones más clásicas como el fleco cortina, esta tendencia regresa para favorecer tu imagen y estos son los cortes de pelo que sí quedan bien con fleco que te ayudarán a lucir un estilo fresco y sofisticado.

Flequillo coreano con corte midi

El flequillo coreano se caracteriza por ser un corte ligero y ligeramente abierto al centro; su longitud suele rozar las cejas de forma sutil y tiene una apariencia aireada que hace que este sea favorecedor en casi todos los tipos de rostro.

Este fleco se ha convertido en uno de los favoritos de muchas porque puede adaptarse a diversos tipos de corte, especialmente aquellos con longitud mediana o incluso corta.

Una de las grandes ventajas que este estilo ofrece es que no requiere de mucho para lograr estilizarlo; mantenerlo también es sencillo, pues su crecimiento no tiende a formarse en exceso. Esto lo convierte en una gran opción para aquellas que prueban el fleco por primera vez.

Corte bob con fleco cortina

El lob se ha convertido en uno de los cortes de pelo más versátiles y solicitados en los últimos años. Esta temporada será uno de los estilos más solicitados en el salón de belleza, pues recordemos que el bob y todas sus variantes forman parte de las tendencias capilares del año, así que apostar por él, especialmente con un flequillo cortina, será un total acierto.

Y es que este fleco, el cual suele dividirse por el centro e integrarse con capas largas, es un gran aliado para enmarcar el rostro y favorecerlo, especialmente cuando este tiene forma redonda o cuadrada, pues permite alargar visualmente las facciones, así como estilizarlo.

También es muy sencillo de peinar y no requiere de demasiadas herramientas de calor para lograr un peinado impecable.

Corte shag con fleco degrafilado

Este corte suele destacarse por las capas irregulares y la textura desenfadada que lo conforman; es por ello que el fleco suele ser un compañero inevitable de este estilo.

Apostar por el flequillo con corte shag es un gran acierto para aquellas que buscan enmarcar el rostro con algo que vaya de forma ligera y en un acabado imperfecto, pues el fleco recto y pesado ha quedado atrás. Lo de hoy es apostar por estilos degrafilados que representen la estética del desenfado con elegancia, y el shag con su clásico flequillo es la opción ideal para ello.

Aunque este estilo puede llevarse en melenas lacias, el pelo ondulado y con textura natural es el mejor aliado para lucirlo.

Corte bob con fleco triángulo

El bob es un corte clásico que ha sabido reinventarse para acompañarnos por décadas. Su estructura suele llegar a la altura de la mandíbula y en el fleco con corte de triángulo encuentra un gran aliado para lograr un look que no solamente es atemporal, sino que es sumamente favorecedor para el rostro.

Este flequillo se caracteriza por tener un corte y estructura en forma triangular, donde la parte frontal que llega por debajo de las cejas cuenta con un corte que no es completamente recto, sino entresacado para darle movimiento y forma, mientras que en sus laterales cae de forma asimétrica para ayudar a enmarcar el rostro.

Melena larga con capas y face framing

Aunque el face framing es una técnica realizada a base de capas y no un flequillo como tal, estas se han convertido en grandes aliadas para ayudar a enmarcar el rostro y favorecerlo. Gracias a su estructura, pueden ser grandes compañeras de los cortes con melenas y capas largas, pues se integran de forma natural con ellas para lograr estilizar el pelo, así como suavizar los rasgos al mismo momento.

Esta opción es ideal para aquellas que aman las melenas largas y no quieren recurrir a cortes extremos o incluso el uso de un flequillo, que para algunas puede resultar molesto tener que peinar o estilizar, pues las face framing tampoco requieren de mucho trabajo para verse estilizadas.

Ya sea que apuestes por un flequillo coreano o uno cortina, estos cortes de pelo son la muestra perfecta de que el fleco es el mejor aliado para rejuvenecer nuestra imagen. Si estabas buscando una alternativa para refrescar tu look, recuerda apostar por alguna de estas opciones.